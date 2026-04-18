Partido Demócrata: impugnaron el proceso de recambio de autoridades

“Este acto no es más que la culminación de un proceso electoral viciado, amañado y carente de toda transparencia, que representa un atropello a la voluntad de las bases”, señalaron Rodolfo Daniel Vizcaíno, Jorge Ramón Peralta, Félix Quiroga y Nélida Figuerola.

Lo hicieron en un documento que dice textualmente:

“Comunicado urgente: en defensa de la democracia interna del Partido Demócrata San Luis y la legalidad

A la sociedad en general, a nuestros afiliados y a la opinión pública:

Nos dirigimos a ustedes para denunciar y manifestar nuestro más enérgico rechazo ante la pretendida asunción de autoridades prevista para el día 18 de abril de 2026.

Este acto no es más que la culminación de un proceso electoral viciado, amañado y carente de toda transparencia, que representa un atropello a la voluntad de las bases.

Informamos que la validez de este proceso se encuentra actualmente bajo revisión judicial. Hemos recurrido a la Justicia Electoral para impugnar una elección plagada de irregularidades, donde se han vulnerado derechos políticos fundamentales, tales como el derecho a la participación equitativa, el acceso a la información y el respeto al debido proceso partidario.

Permitir que autoridades asuman bajo estas condiciones desprolijas e ilegítimas no solo lesiona la integridad de nuestro partido, sino que degrada la calidad democrática de nuestra sociedad.

Un cargo obtenido mediante la manipulación de las reglas de juego carece de autoridad moral y legal.

Exhortamos a quienes pretenden hacerse del poder por la fuerza de la irregularidad a desistir de este acto hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva. No permitiremos que el autoritarismo y la desprolijidad institucional se conviertan en la norma.

Seguiremos luchando en cada instancia necesaria para que se garantice una democracia real, transparente y respetuosa del voto de cada afiliado”.

Trabas e irregularidades

Uno de los dirigentes de “Demoliberal” explicó que la apelación que han efectuado ante la Cámara Electoral Nacional es porque no se han respectado las normativas establecidas en la Carta Orgánica partidaria.

“Desde la convocatoria, que nadie la vio y que fue efectuada en la feria judicial, todo está plagado de irregularidades. Permanentemente se pusieron trabas para que no se presentaran otras listas. No queremos ser cómplices del sector que quiere apoderarse del partido y es por eso que hicimos público lo que está sucediendo”.

Uno de los dirigentes cuestionados por “Demoliberal” es Federico Quiroga que “dice que en él, delegó atribuciones la Junta de Gobierno”.