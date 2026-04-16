Un "mamarracho": el "doble rasero" de la reforma constitucional de Poggi

El abordaje de Claudio Poggi sobre el proyecto de ley para la reforma constitucional en la provincia ha desatado una fuerte polémica en los ámbitos políticos de San Luis. Lo que el oficialismo presenta como un proceso de "modernización" y "fortalecimiento institucional", es calificado por diversos sectores como un verdadero "mamarracho".



El eje del conflicto reside en la interpretación de los límites a la reelección. Poggi ha sido enfático al citar el modelo republicano de los Estados Unidos, específicamente la Vigesimosegunda Enmienda, que establece taxativamente que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces".



Bajo esta premisa, el mandatario puntano asegura querer terminar con los personalismos. Sin embargo, en la práctica, su propuesta revela una "doble moral" aritmética: para Poggi, "dos es tres".



La trampa de la vigencia



El proyecto que será remitido a la Legislatura busca modificar el régimen actual —que permite reelecciones tras un intervalo de cuatro años— por un límite de dos mandatos definitivos (consecutivos o alternados) y prohibición de por vida una vez cumplidos. La controversia surge porque el Gobernador pretende (aunque no lo diga con el mismo fervor con el que pregona la reforma) que su actual gestión (2023-2027) sea considerada el "primer mandato" bajo la nueva norma.



No obstante, sectores críticos señalan que Poggi ya ejerció la gobernación entre 2011 y 2015. Al sumar su actual periodo y la posibilidad de una reelección bajo la nueva Constitución, el mandatario terminaría ejerciendo el poder por un total de 12 años.



"Invocar la enmienda estadounidense para justificar una reforma que te permite quedarte tres periodos es, por definición, un mamarracho. La norma de EE. UU. es clara: dos veces y nada más. Aquí se busca una 'autolimitación' que, curiosamente, le garantiza cuatro años más de los que la ética republicana que pregona permitiría", señalan distintas voces.



El debate en San Luis parece estancado en una contradicción de base: si la intención es limitar el poder para que nadie se perpetúe, ¿por qué la reforma está diseñada a la medida de quien busca, precisamente, volver a postularse? Poggi, por lo pronto, parece aplicar una y otra vez impericias groseras que ningún dirigente medianamente asesorado se animaría a ejercer. Copie y pegue, falta de planificación y vacío absoluto en la gestión de gobierno.