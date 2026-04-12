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Gastón Témoli: "Poner el foco en la reforma constitucional es vivir una realidad paralela"

El concejal del bloque Justicialista cuestionó la movida del Gobierno provincial en torno al proyecto de ley y aseguró que la iniciativa está "fuera de foco" frente a la crisis económica, la inseguridad, entre otras urgencias que atraviesan los puntanos.

Por redacción
| Hace 22 horas
Gastón Témoli cuestionó la falta de sentido de gran parte de la clase política. Foto: Facebook Bloque Concejales Justicialistas.

El debate por la reforma de la Constitución en San Luis suma miradas críticas. Esta vez, Gastón Témoli, concejal del bloque Justicialista, analizó la iniciativa que busca modificar la carta magna provincial y fue tajante al señalar que el proyecto no responde a las urgencias actuales de la sociedad.

 


En diálogo con El Diario de la República, el edil manifestó su preocupación por la distancia entre la agenda política oficial y la realidad social. “Lo primero que tengo para decir es que no es oportuna, no es el momento y está absolutamente fuera de foco. La mayoría de los puntanos la están pasando muy mal”, afirmó Témoli, quien hizo hincapié en el deterioro de los indicadores socioeconómicos en la provincia.

 


Urgencias vs. reforma

 


Para el concejal, la prioridad de la gestión debería estar puesta en combatir el pluriempleo de subsistencia, el endeudamiento familiar y la falta de trabajo registrado. "Dimensionemos bien: la mayoría de las familias puntanas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Docentes, trabajadores de salud, judiciales y policías, tienen salarios de miseria. A nadie le importa esta discusión cuando la gente no llega a fin de mes", sostuvo.

 


Témoli también se apoyó en estudios de opinión para fundamentar su postura, asegurando que el tema no figura entre las demandas de la ciudadanía. “Ninguna encuesta menciona la reforma constitucional. A todos les preocupa la inseguridad y el hambre. Hay un nivel de indigencia que jamás se vio en San Luis; la gente revisa la basura y el Gobierno pretende poner esto sobre la mesa”, denunció.

 


"Gato encerrado"

 


Respecto al contenido de la misiva oficialista, el dirigente justicialista sembró dudas sobre los objetivos reales detrás de la modificación del sistema de reelecciones. "Es un proyecto de la clase política para la clase política", disparó.

 


"Hoy el gobernador, con la Constitución tal como está, puede presentarse nuevamente y ser electo. ¿Para qué se torna necesaria la reforma en este punto? Hay gato encerrado, me genera muchas dudas", remarcó. 

 


Finalmente, reiteró que cualquier cambio de esta magnitud requiere de un "consenso amplio de la comunidad" y no solo del arco político, algo que considera inexistente mientras el pueblo mantenga "preocupaciones por lejos más relevantes" en su día a día.
 

 

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