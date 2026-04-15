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Villa Mercedes

Escándalo en Transporte municipal: pelea, daños y un detenido

Un hombre, apodado como “el lechuga”, ingresó a esa oficina y se trenzó en una pelea con uno de sus responsables. Lo tuvieron que sacar esposado y detenido. Se desconoce el motivo del incidente.

Por redacción
| Hace 2 horas
Municipalidad de Villa Mercedes. Foto: Facebook Municipalidad de Villa Mercedes.

Los siempre bien informados pasillos de la Municipalidad de Villa Mercedes hablan de un escándalo de proporciones que este miércoles ocurrió en el área u oficina de Transporte. El drama incluyó: gritos, piñas, vidrios rotos e intervención policial.

 

 

De acuerdo a las versiones que circularon durante toda la jornada todo comenzó cuando un vecino, apodado “el lechuga” y que sería un profesional del Derecho, se presentó en esa dependencia y se fue derechito a buscar a uno de los responsables: las miradas coinciden en el secretario Facundo Fernández.

 

 

Muchos coinciden en señalar que la situación fue terrible, que de una acalorada discusión pasaron al cruce de trompadas. Durante la riña rompieron computadoras, variados objetos y numerosos vidrios.

 

 

El saldo del improvisado pugilato en el Palacio Municipal fue la detención del ofuscado “el lechuga”, que era tan grande la bronca e indignación que tenía que tuvo que ser “contenido” por al menos tres policías y tuvo que ser retirado de la oficina de Transporte esposado rumbo a una comisaria.

 

 

El motivo de la ira y de las diferencias no fue establecido con exactitud. Hay muchas conjeturas del origen culebrón que de color rosa pasó a rojo fuego.

 

 

El comentario del escándalo corrió como reguero de pólvora y este fue el único canal que permitió conocer algunos detalles de lo acontecido ya que, pese a la gravedad del incidente, no hay una comunicación oficial del área Comunicacional de la Intendencia Municipal y de la Policía.

 

 

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