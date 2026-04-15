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Investigación en curso

Tres policías pasaron a disponibilidad tras allanamientos por presuntas irregularidades

Gendarmería Nacional realizó los operativos. La Jefatura de Policía confirmó la medida administrativa.

Por redacción
| Hace 2 horas
La Policía emitió un comunicado oficial. Foto: Policía de San Luis.

Una jornada de fuerte tensión se vivió este miércoles en el ámbito de la seguridad provincial tras conocerse una serie de procedimientos judiciales que involucran a integrantes de la fuerza local. 

 


Durante la tarde, se hizo público que efectivos de Gendarmería Nacional encabezaron allanamientos en viviendas particulares de tres policías y en una sede policial, en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado de Garantía N° 1, a cargo del Dr. Juan Manuel Montiveros Chada.

 


De acuerdo a la información, los operativos en los domicilios de los involucrados arrojaron el secuestro de elementos de vital interés para la causa, entre los que se destacan armas de fuego y dispositivos de telefonía móvil. 

 


Tras la difusión de estos procedimientos, la Policía de la Provincia emitió un comunicado oficial confirmando que el jefe de la fuerza, Comisario General (R.V.) Dr. Juan Carlos Serrano, dispuso el pase a disponibilidad inmediata de los tres efectivos implicados bajo la carátula de un oficio relacionado a una denuncia en trámite.

 


Asimismo, la institución policial aclaró que la intervención judicial no es reciente en su totalidad. Según el parte oficial, el pasado 30 de marzo ya se había cumplimentado un allanamiento en la Dirección de Investigaciones con el objetivo de retirar libros de guardia y de secuestros correspondientes a los años 2025 y 2026. 

 


Aquel procedimiento, solicitado por el Fiscal de Instrucción Nº 3, Dr. Esteban Roche, fue ejecutado en su momento por personal de la Comisaría Sexta.

 


Los elementos secuestrados por Gendarmería quedaron a resguardo de la Justicia para los peritajes correspondientes, en una causa que mantiene bajo hermetismo el origen de la denuncia que motivó los allanamientos.
 

 

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