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Alerta Scaloni: Claudio P. dijo que mirará los partidos de la Selección

Aquellos malintencionados que creen que el gobernador de la provincia no es precisamente un amuleto para los deportistas de San Luis atan pilatos tras las declaraciones del primer mandatario. Se abre alguna esperanza en Argelia.

Por redacción
| Hace 5 horas

Como todos los argentinos, el gobernador de la provincia estará atento a los resultados del Mundial de fútbol y dijo que prestará mayor y obvia atención a la presencia de la selección nacional en el certamen.

 

 

No por obvias, las declaraciones del primer mandatario dejaron de causar un escozor en los puntanos que sufrieron una mala racha de resultados deportivos cada vez que Claudio P. se acercó a los protagonistas. El último fue el defensor Leonardo Balerdi, quien a poco de ser felicitado públicamente por el gobernador por su convocatoria mundialista tuvo que dejar el plantel por una lesión.

 

 

La presencia de la Selección Nacional en el Mundial y el seguimiento que el representante del Poder Ejecutivo anunció que hará a sus partidos es una prueba para determinar si la energía que destila ante los deportistas incluye solo a los atletas de la provincia o si su poder se extiende a figuras de nivel internacional.

 

 

En declaraciones periodísticas, Claudio P. usó una vez más su tono personalista al declarar que “yo personalmente estaba muy entusiasmado” por la posibilidad de que el villamercedino representara a la provincia en el Mundial, como si esa sensación le fuera exclusiva y no alcanzara al resto de los puntanos. Fue otra demostración de una inexplicable apropiación que el oficialismo provincial intentó hacer sobre el defensor del Olympique de Marsella.

 

 

Lo hace sobre la obra pública iniciada por la gestión anterior y sobre logros individuales de artistas, empresarios y trabajadores de la provincia, ¿por qué no lo haría sobre alguien como Balerdi que nunca se expresó políticamente?

 

 

Pero un inevitable escalofrío recorrió la espalada de aquellos malintencionados que creen que el gobernador no es precisamente un amuleto cuando calificó, con la precisión de Enrique Macaya Márquez, al conjunto de Lionel Scaloni como “un equipazo”.

 

 

Dicen que en Argelia a alguien se le prendió una luz de esperanza.

 

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