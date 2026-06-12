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SAN LUIS - Viernes 12 de Junio de 2026

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Enojo con el Municipio

Los vecinos de la tercer rotonda están sin agua desde el jueves al mediodía

Dicen que no hubo aviso y que nadie responde sus reclamos. "La intendencia de San Luis es una vergüenza", señaló, indignado, un vecino.

Por redacción
| Hace 2 horas

Desde el jueves al mediodía, un grupo de vecinos de la tercera rotonda de la Vía del Peregrino, en el noroeste de la ciudad de San Luis, se encuentra sin agua y nadie en la Municipalidad les da una explicación del faltante y mucho menos les informa cuándo regresará el servicio.

 

 

En ese panorama, el enojo de las familias que habitan las viviendas de la zona aumenta contra la gestión de Gastón Hissa y consideraron “una vergüenza” la falta de información.

 

 

El segmento afectado incluye a un amplio sector cercano a la tercer rotonda y a la sede de la Upro, que está en el barrio Cerro de la Cruz.

 

 

“Nadie en San Luis Agua ni en la Municipalidad nos responde. La intendencia es una vergüenza”, manifestaron, enojados algunos vecinos.

 

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