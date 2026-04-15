Alarma preventiva en escuela por una inscripción con una amenaza

Si bien no hay comunicación del Ministerio de Educación, este martes se conoció en Villa Mercedes que el lunes a la tarde-noche se activaron protocolos preventivos en la Escuela Experimental Nº6 “Dr. Luis Roberto Barroso, del barrio Plan Lote Eva Perón, al detectarse una inscripción en la puerta de un baño masculino del establecimiento que hacía alusión a un presunto “tiroteo” a ocurrir el día 16 de abril.

La gravedad del mensaje, cuya autoría se desconoce, obligó a que se trasladaran al colegio funcionarios de la justicia y de la Policía. “A partir de allí, se puso en marcha el protocolo de actuación previsto para este tipo de situaciones”.

Fuentes vinculadas al ámbito educativo indicaron que se trata de una amenaza que, hasta el momento, no presenta elementos concretos que permitan confirmar su veracidad. No obstante, se dispusieron medidas de prevención y se dio intervención a los organismos competentes para investigar el hecho.

Para llevar tranquilidad, allegados al establecimiento señalaron que se reforzaron las tareas de acompañamiento y "contención dentro de la comunidad educativa”.

La conducción de la institución insistió “en la importancia de actuar con responsabilidad ante este tipo de situaciones" y recordaron que cualquier hecho que genere preocupación debe ser comunicado por los canales formales, evitando la difusión de información que pueda generar alarma innecesaria.



Finalmente se mencionó que “la investigación continúa en curso para determinar el origen del mensaje y las posibles responsabilidades. Mientras tanto, las actividades escolares se desarrollan con normalidad, bajo seguimiento de las autoridades”.

El episodio se suma a otro que ocurrió esta semana, también en un establecimiento educativo de la ciudad, y que fue protagonizado por un alumno al que le encontraron un cuchillo.



El Ministerio de Educación informó que por esta inconducta al chico lo castigaron con la quita las estampillas escolares. No se comunicó la escuela a la que pertenece.