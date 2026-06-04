Desesperado pedido: "Nos quieren desalojar y vamos a quedar en la calle"

La crisis económica y el impacto del ajuste muestran su rostro más cruel en las historias que golpean a los vecinos. José Barrera se comunicó para dar a conocer una situación límite que describe de manera brutal el desamparo actual: en un plazo de 48 horas podría quedar en la calle junto a su madre.



En diálogo con El Diario de la República, el hombre relató la urgencia habitacional y laboral que atraviesa tras haber perdido su fuente de ingresos. Sin redes de contención locales (es oriundo de Caleta Olivia, Santa Cruz, y no tiene familia en San Luis), el fantasma del desalojo se volvió una amenaza inminente para una familia que pelea día a día por la subsistencia básica.



"Necesito llegar a la gente o a alguien que nos pueda ayudar. No somos de acá y no queremos quedar en la calle. Me encuentro con mi mamá que tiene 76 años, ella es diabética, no tiene movilidad y depende de mí", expresó José, con la voz quebrada por la angustia.



"En un momento estuvimos bien porque estaba trabajando. Pero ahora me quedé sin trabajo, debo dos meses de alquiler y me quieren desalojar (se encuentra actualmente en el barrio 1º de Mayo). Mi mamá no se puede mover por su enfermedad", detalló sobre el drama cotidiano.



A pesar de la gravedad del escenario, José es contundente: no busca asistencialismo, sino una oportunidad para salir adelante con el fruto de su esfuerzo. "Mi idea es trabajar y conseguir algo. Soy albañil, plomero, gasista y pintor. Hago distintos trabajos y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Lo único que pido es que nos ayuden a no quedar en la calle, se me complica mucho al no ser de acá porque no tengo a dónde llevar a mi madre", remarcó.



La falta de recursos ya empezó a hacer estragos en la alimentación familiar, llevando la situación a un extremo doloroso. "Hace dos días vengo dándole la misma comida a mi mamá. Hoy yo comí un poco de miga de sándwich que encontré en la basura", confesó el trabajador, evidenciando el nivel de desprotección y la urgencia de una mano solidaria.



Para quienes puedan colaborar con asistencia, un lugar donde vivir o, fundamentalmente, una oportunidad laboral para José, se encuentra disponible la cuenta con el alias de Mercado Pago: prinseza333.mp



También da su teléfono, por propuestas laborales: +542974646728. El tiempo apremia y la solidaridad de la comunidad es la única esperanza para evitar que esta familia quede a la deriva.