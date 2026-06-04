Larga un festival de teatro, tocan "Los espíritus" y "Los playeros", la agenda del jueves

JUEVES

El inicio del conjuro

El Festival Internacional de la Palabra en escena tiene su fecha inaugural con el Alto conjuro murguero, una reunión entre la “Traigan puertas” y Elen Jambre”, dos de las murgas uruguayas estilo uruguayo de la provincia, y la presencia estelar de Leo Funes. A partir de las 20:30 en el auditorio Mauricio López.

La montaña es la montaña

Más rockero imposible es el jueves en Comuna con “Los Espíritus”, la banda que es pura psicodelia y que tocará en el espacio del sur de la Ciudad a partir de las 22:30.

El baile de la historia

Junio empieza a bailable en Malú y “Los playeros” arman su fiesta de todos los jueves a partir de las 2 de la madrugada y con todos los condimentos de un baile histórico.

Unidad y baile

“La música que nos une” es el título del espectáculo que la academia de guitarra BG puso para su presentación en la sala Berta Vidal de Battinil. Sonidos de seis cuerdas y la participación especial del ballet “Folcloreando entre hermanos”. A partir de las 21 con entradas a 10 mil pesos.

La tragedia y las reglas

“Escenativa”, el espacio teatral de Piedra Blanca abajo, en Merlo, comienza un fin de semana muy especial con “Norma”, una tragicomedia que abrirá el debate un día después de la marcha de “Ni una menos”. A partir de las 18.

Rosales en soledad

La versión solista de Gabriel Rosales llegará a Casa Mollo con una propuesta llena de música y canciones en vivo. A partir de las 22:30 con entrada gratuita.









VIERNES

Pelos, dureza y humor

La primera vez en San Luis del humorista Pablito Castillo será con “La risa que me parió”, un espectáculo lleno de música, humor y burbujas que el youtuber presentará a partir de las 21 en el auditorio Mauricio López entradas a 40 mil pesos.

De hace algunos años

Otro humorista que debuta en San Luis es Pablo Cordonet con “Vengo de los 80”, un muy original unipersonal en donde viaja en el tiempo para recordar golosinas, músicas, publicidades y otras delicias del pasado. A partir de las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battini.

Silencio pido al silencio

Poeta que no se calla, hacedor de los vientos, cantor de las cosas ciertas, Luis Vilches presenta “Aguapalabra”, su nuevo espectáculo, en el segundo día del Festival Internacional de la Palabra en escena. Será en La casa de las culturas de Villa Mercedes a partir de las 21.

Narración oscura

Violaciones, abusos, familia en alguna estancia perdida del interior son los hechos que narran “El vientre vestido”, la obra de teatro cordobesa que a partir de las 21 se presentará en la Sala Amigxs de Merlo, con entrada sugerida que va de 10 mil a 20 mil pesos.

Cuerpo y alma blusera

Federico Olguín, Soledad Sampayo y César Guerberoff, tres talentosísimos músicos de Villa Mercedes, interpretan standards de jazz en “Body and soul trío” y hacen que el público de La proa, en General Paz 821, la pase bomba. Las entradas cuestan 6 mil pesos.

Las lianas

Siempre listos para tocar sus covers nacionales “Cuatro monos” también viaja en el tiempo pero a través de la música para homenajear al rock de los 90. A partir de las 22:30 en All right con entrada gratuita.



Cuyo en Mollo

Entre las múltiples actividades que propone Casa Mollo para la jornada, en el escenario estará “Destino Cuyo” con un recital en vivo en el que repasará los clásicos folclóricos de la región con entrada gratuita.

Peña peñera

La Soncoy peña tendrá en el Boliche Don Miranda una grilla de primer nivel que incluye a Gauderios, Entre cuerdas, Carlos “El Prófugo” Lallana y Son de tierra, además de los anfitriones. A partir de las 22 con entradas a 10 mil pesos.

Buena dupla

Laura G y Gustavo Suárez forman el espectáculo “Él y yo” con el que recordarán canciones de todos los tiempos y sobre todo estados de ánimo. A partir de las 21:30 en La ferroviaria del Puente Blanco con entradas a 5 mil pesos.







SÁBADO

Castillos en el aire

Luego de su debut en San Luis, Pablito Castillo sigue su gira por la provincia para presentar su espectáculo “La risa que me parió” en el teatro de El Viejo Mercado en Villa Mercedes. La función comienza a las 21.

Payasos de esquina

Otro gran debut para el fin de semana en San Luis es el de CirKo Marisko, la dupla de artistas callejeros que consiguieron desde las veredas el éxito en las redes sociales. Se presentarán en la sala Hugo del Carril a partir de las 21:30.

Les luthiers femeninas

Uno de los puntos altos del Festival Internacional de la Palabra en escena es la presentación de “Ciertas petunias”, el cuarteto de Buenos Aires que mezcla música y humor con un estilo muy particular y que se presentará a partir de las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battini.

La flor y la luna

La nueva edición de la Flor de Peña tiene como objetivo ayudar a Luna Alcaraz a realizar un viaje por Italia con la compañía Danzantes. Será en el Centro comunitario del barrio Jardín Aeropuerto, donde se juntarán Federico Lepes, Norte libre, Bruno Cantisani y muchos más para celebrar la música y los viajes.

El rocío interior

El primer disco de Rocío Leyro se llama “Por dentro” y su presentación oficial será en Pimienta a partir de las 22, con sus acompañantes de siempre: Estefanía López y Luján Sosa. La entrada es gratuita.

Canciones y teatro

“Amores, copas y otras tragedias”, del grupo Cantares y de Parachutes productora ea la propuesta musical y teatral que se subirá al escenario de Casa Mollo a partir de la 22, con entrada gratis.

Se vienen los goles

El fervor mundialista que está llegando tiene su etapa bailable con “Desaktados”, el dúo que es pura alegría y pura energía y que se presentará en Roma multiespacio a partir de las 2 de la mañana.

Pedazos de aeroplanos

El regreso a los escenarios de “Nafta de avión” tiene como centro a Casa Beta y como invitados especiales a “Fragmentos”, una banda de conocidos rockeros puntanos que tocará por primera vez. A partir de las 22.



Sentir azul

Una selección de músicos villamercedinos conforman “La Black feeling blues”, la banda que tocará en Mandala, el espacio de Tucumán 1168 con entradas a 8 mil pesos.

Amadeo amador

Cada vez que puede Amadeo Manzilla viaja a San Luis para ser parte de la noche de All right. Y como la mayoría de las veces este sábado presentará su tributo Abel Pintos a partir de las 22 con entrada gratuita.

El romance y el folclore

Alejandro y Carlitos, dos reconocidos artistas de Villa Mercedes, vuelven a cantar juntos en el boliche Don Miranda en una noche llena de nostalgia y mirada hacia el pasado. A partir de las 22 los clásicos románticos suben al escenario folclórico.

Nomade eterno

Mariano Bassi, ex integrante de “De la guarda” y “Fuerza bruta”, dos de las agrupaciones de teatro físico más importantes del continente, visita Escenativa de Merlo para brindar “Leterno”, su muy recomendable show con el que el escenario merlino abre su ciclo “Nómade”. A partir de las 21.

Peñaza

Brayan Gatica, Daniela Garro, Litto Lucero, Tobía Cadelago y Ariel Silva son parte de la grilla de la peña Federacera que a partir de las 22 se asentará en Calixto, el bar de Pedernera esquina Caseros, en Villa Mercedes.

Un prócer de la dramaturgia

Parte indispensable del teatro independiente de la región, Arístides Vargas llega a la provincia con “La razón blindada”, una de sus obras más recientes que engrosaron el impresionante catálogo creativo del director. Se presentará a partir de las 21 en el auditorio Mauricio López.





Dame un poquito

Canciones de Ciro los persas y Los piojos conforman el repertorio de “Astros”, el grupo merlino que a partir de las 20:30 actuará en La casa del poeta con entradas anticipadas a 6 pesos.











DOMINGO

Mujeres, palabras y escenas

El primer fin de semana del Festival Internacional la palabra en escena termina con una hiper mega fiesta en all right. El espectáculo “Noche de mujeres en escena” reúne a “Ciertas petunias”, Faviola Perroni y Bárbara Martínez en conjunción con la música y el sentimiento. A partir de las 21 con entrada al sobre.

Teatro para junio

Camino a convertirse en un clásico, “Uh”, la obra de “Los pirípulos”, el grupo que ya es un clásico, se presentará en la sala Amigxs de Merlo en una función celebratoria. A partir de las 20 con entrada sugerida a 10 mil pesos.

Tango en el lugar ideal

Bailarinas y cantantes del primer nivel se congregan en “Argentango, la historia sigue viva”, un espectáculo que reúne a María José Pérez Rossi, Julián Pérez Rossi, Damián Pérez y Miriam Márquez para que el 2x4 siga Al rojo vivo. A partir de las 20 en la sala Hugo del Carril.

El fin de la semana

Como el domingo pasado, “Kábala” lleva su baile al Salón Via,l el amplio espacio de la ruta nacional 146 con el fin de que la semana empiece como corresponde.