"No tengo seguidores, tengo una comunidad"

Pocos días antes de viajar a San Luis para dar dos funciones de su show “La risa que me parió”, Pablito Castillo publicó en sus redes un mensaje en el que le pedía a los puntanos que le recomendaran lugares para comer y conocer. “Tuve muchísimas respuestas, afortunadamente”, dijo el humorista a El Diario de la República. Potrero de los Funes como localidad para visitar y el chivito en cuestiones gastronómicas picaron en punta.



La relación del cómico con su público es tan sincera que Pablito tratará de obedecer las sugerencias que le dieron. La forma de devolver tanta buena onda por parte del youtuber es dar un show con toda su energía y sacarse fotos con todos cuando termine la función.



Esa práctica se repetirá en las dos presentaciones de “La risa que me parió” en la provincia. El viernes 5 de junio a las 21 en el auditorio Mauricio López y el sábado en el complejo Molino Fénix de Villa Mercedes, en el mismo horario. “La gira viene excelente, increíble, y es emocionante ver cómo la gente responde a mi llamado”, dijo el actor, quien señaló que no tiene seguidores “sino una comunidad”.

Hace seis años que Castillo vino por primera vez a San Luis para hacer una presencia en un boliche pero que ahora que vive más cerca le gustaría venir con más frecuencia. El actor se radicó en las sierras de Córdoba en la que considera “la decisión más importante de mi vida”.

“En Buenos Aires se vive con un vértigo muy distinto respecto al que estoy experimentando ahora. Y con la gente en el teatro pasa lo mismo, lo vibra de otra manera, te demuestra que te quiere y que agradece el hecho de que vayas a actuar a su provincia”, dijo el humorista.

A Pablito le gusta decir que “La risa…” no es una obra de teatro solamente sino “una experiencia que el público vive desde el momento en que hace la fila para entrar a la sala, donde empiezan las sorpresas”.

El show no es un unipersonal, ya que el protagonista está acompañado de dos actores que hacen de técnicos del show, uno con buena onda y el otro con todo el pesimismo a cuestas. Entre ellos desfila la galería de personajes que Pablito despliega en las redes sociales.

“Cuento mi vida como bachero, como delivery y con otras actividades que hice en mi vida, para al final del show enviar un mensaje emotivo para toda la familia”, reseñó el artista.