Pablo Cordonet propone un viaje lleno de risa y recuerdos

Publicidades, canciones, golosinas, películas, programas de televisión y otras armas del ataque ochentoso se combinan en “Vengo de los 80”, el espectáculo unipersonal que Pablo Cordonet traerá por primera vez a San Luis el viernes 5 de junio.

El show se realizará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21.30 y tendrá muchos de los elementos que colorearon aquella época. Pese a eso, el autor se apuró en aclarar que el espectáculo está dirigido a personas de todas las edades, hayan o no vivido el momento en que se centra la función.

“Cualquiera va a comprender de qué estamos hablando, esa es una de las características del show. Las personas que vivieron los 80 y también los más chicos, que tomaron contacto con esos años por medio de series como Stranger things”, dijo Cordonet en una charla con El Diario de la República.

Para Pablo los 80 fueron años en donde muchas de las cosas que hay en la actualidad se estaban formando y que tuvo algunos hitos de trascendencia como el paso del cassette al Cd o la instauración de algunos personajes infantiles. A los 47 años, Cordonet es padre de dos hijos y la épóca que retrata en el show marcó su infancia con He-Man a la cabeza.

La estética que el actor –que fue el autor del exitoso “Tengo data”, otro show estrenado años atrás- eligió para el montaje está obviamente relacionada a aquellos años en donde se rescataba lo artesanal, “que no quiere decir que esté mal hecho, sino que tiene algo más humano”.

“Una de las cosas que en mayor parte nos llevaron a este mometo es que olvidamos el pasado; o peor, transformamos el pasado como una justificación absurda para el pesente. La forma es no renegar del pasado ni malinterpretarlo”, sostuvo el humorista y puso en la charla el factor político, ausente en el espectáculo pero muy presente en su vida.

Cordonet consideró a su generación como “el último bastión en perder la capacidad amatoria”, con lo que muchas personas de su edad creyeron que solas iban a estar mejor, lejos de mirada colectiva.

“Creo que la gente se olvidó de lo lindo que es hacer un dibujo con tiza en una vereda. Por más que después se borre con la lluvia o con las pisadas de los que caminan por allí, ese pequeño momento ya no se disfruta”, resumió Cordonet, quien se definió como una persona “particularmente romántica”.

El humorista se dedicó toda su vida al arte y ahora observa con orgullo su carrera, forjada “sin ningún padrino artístico”. También es músico, por lo que aprovecha para en “Vengo de los 80” usar su teclado y hacer clásicos de Cindy Lauper o Michael Jackson.