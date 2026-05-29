Marcelo Di Gennaro hace por primera vez gira por España

A los 72 años de vida y con más de 50 de teatro, Marcelo Di Gennaro, uno de los actores que ya son una insignia en las tablas de la provincia, se dio un gran gusto en su carrera: iniciar por primera vez una gira por Europa. Hace unos días, el intérprete está en España para realizar una serie de funciones de “Rojos globos rojos”, el unipersonal que estrenó hace más de una década.

La primera función del actor será en Madrid, en el teatro y restó “De modestia... na” el sábado 30 de mayo. El viernes de la semana que viene las presentaciones seguirán en la capital española, donde se presentará en el Centro Cultural “La tortuga”. En la primera semana del mes que viene, Marcelo estará en Barcelona, donde hará dos funciones, y luego pasará por Málaga y Alicante.

Agradecido al teatro desde que se inició, Di Gennaro sostuvo que la gira surgió “a partir de contactos con colegas y amigos que he cosechado a lo largo de tantos años en la actuación”.

Di Gennaro cuenta con una sólida carrera actoral en la provincia, donde participó en una gran cantidad de obras de todos los géneros, aunque el dramático es su fuerte. “Rojos globos rojos” es una obra escrita por Eduardo “Tato” Pavlosky que reflexiona sobre la vida teatral y la pasión por la actuación.

Es la primera vez en su extensa carrera que Di Gennaro actúa en España y llegó a la península solo, con todo el esfuerzo que requiere dar a conocer su trabajo.

