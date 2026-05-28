El último jueves de mayo con una agenda a pura música

JUEVES

Guitarra y rock

Con especial énfasis en el rock nacional Santino Prandi llega con su guitarra a Casa Mollo para recorrer canciones de toda la historia. A partir de las 22:30 con entrada gratuita.



Baile de jueves

No por ser el último jueves del mes Los playeros dejarán de celebrar su ritual en Malú, el espacio de la avenida España que los recibe nuevamente para que el baile marque el ritmo del fin de semana.

El sentido de la canción

Una reunión de cantantes con una fuerte conexión con la realidad se realizará en “Canción con sentido”, la segunda etapa del ciclo organizado por la UNSL que en esta ocasión recibe Pablo Melto, Inti Huasi, Guadalupe Félix y Ramón Sanz a partir de las 21:00 en el auditorio Mauricio López.

Los caminos del baile

La compañía de danza folklórica Caminos por recorrer presenta un espectáculo en donde el baile será el principal atractivo. Se llama “Camino recorridos y camino por recorrer” y comenzará a las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battini.

Monstruos en la laguna

La gira cuyana de Canticuénticos comienza en el teatro de El viejo mercado en Villa Mercedes, donde la banda rosarina con extensión a todo el país llevará sus canciones infantiles y amorosas. La función será a las 18:30.





VIERNES

El barrio vuelve

Mientras “Pity” Álvarez recorre algunas ciudades, la música de “Viejas locas” una de sus máximas creaciones, estará en San Luis con Fachi, el bajista, como principal referente. Los clásicos rockeros sonarán en Comuna a partir de las 22:30.

De según cómo se mire

Un stand up lleno de Historia es el que propone Pupina Plomer con “Depende”, su nuevo espectáculo, que llegará a la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21. Preguntas para entender lo que pasa.

Amor y música

Emmanuel Cano lleva sus canciones románticas y melódicas al escenario de All right en un recital que comenzará a las 22 y que será un repaso por los clásicos que regalan besos.

En castellano

Un viernes con “Latin Dos” en Casa Mollo es un viernes con buenas canciones y música lista para escuchar. La función comienza a las 22:30 y la entrada es gratuita.

Contame una canción

La segunda parada de la gira cuyana de Canticuénticos es en San Luis. Tocarán en el auditorio Mauricio López a partir de las 18:30. Nuevas aventuras del monstruo de la Laguna.

A mover el esqueleto

La Bokebón, una de las bandas cuarteteras que más promete en la provincia, se calza los instrumentos y sale el ruedo de Malú, donde tocará a partir de la medianoche con todos los condimentos de un baile como se merece.

Y olé

Los amantes del flamenco tienen una cita impostergable en La ferroviaria, donde con entradas a 5 mil pesos actuarán el ballet Al andalus y el coro Castañuelas. Un viaje a España con el vino y la música.





SÁBADO

Rolón uno, por dos

Con las últimas funciones de su espectáculo “Palabra plena”, Diego Rolón hace dos funciones en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. Autoayuda, psicoanálisis e historias, a las 19 y a las 21.

Títeres en viaje

“El huevito de ida y vuelta” es una obra de títeres de la compañía Los títeres de Marino que llega a la Sala Amigxs de Merlo con una función especial que se realizará a partir de las 18.

Abierto por derribo

La noche sabinera del siempre vigente Eduardo Palmero llegará nuevamente a All right para recorrer el cancionero del ilustre español. A partir de las 22 en Illía 172.

Cotorroqueo de las sierras

Uno de los regresos más esperados del rock en San Luis es el Verde Kabeza, la banda nacida en Merlo y desarrollada en Traslasierra, que estará nuevamente en El boliche Don Miranda a partir de las 22. Rock delirante en el lugar del folclore.

Antes del estreno

A poco de estrenar su nuevo y trabajado espectáculo, La Pocha y Francis Legant hacen un adelanto en Casa Mollo, un espacio que es casi como su casa y donde actuarán a partir de las 22:30.





Fulano de nadie

Quien durante muchos años fue uno de los cantantes de “Los fulanos” tiene una exitosa carrera solista que alimentará en La ferroviaria. Claudio Aguilar lleva sus canciones de estilos variados a partir de las 22 y con entradas a 5 mil pesos.





Las velas de Vivaldi y Coldplay

Candlelight, el notable espectáculo de orquesta de cámara y velas que llega a San Luis, tendrá una doble función en el Cine Teatro. A las 19 interpretará Las cuatro estaciones de Vivaldi y a las 21 hará su tributo a Coldplay.







DOMINGO

Insectos en las tablas

El segundo día consecutivo de Los títeres de Marino en Merlo será con la función de “Bichitos”, una obra en donde los animales tienen el protagonismo y la voz. A partir de las 18 en la sala Amigxs de Merlo.





El poder de la palabra

El Cine Teatro San Luis recibe al psicoanalista Gabriel Rolón en la gira despedida de “Palabra plena”, el exitoso espectáculo que tendrá dos funciones una a las 19 y la otra a las 21.





Canto y risa

ÓperaBis presenta el notable espectáculo “Lírica y humor”, un show que ya con su título lo explica todo. La extraña combinación se presentará a partir de las 20 en el Auditorio Mauricio López de la Universidad.



