Fuerte crítica a la liga sanluiseña por la premiación en fútbol femenino infantil

La bronca salió en primera persona. “No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero hoy ciento una gran decepción”, escribió Soledad Minicucci, madre de una jugadora de la Liga Sanluiseña de Fútbol Femenino, y apuntó directo a la organización de la premiación de un torneo donde, dice, “las verdaderas protagonistas fueron las niñas”.

El reclamo es contundente y va a los hechos: detuvieron partidos para hacer la entrega de premios y obligaron a algunos equipos a retirarse sin conocer siquiera quién había quedado 2° o 3°. “Es una falta de respeto hacia las jugadoras, los cuerpos técnicos y las familias que acompañan cada fin de semana”, expresó.

Pero la crítica no terminó ahí. Cuestionó que los cuatro equipos recibieran exactamente la misma copa: “¿Qué incentivo se les brinda a las niñas que entrenan, se esfuerzan y compiten con la ilusión de alcanzar un objetivo? Reconocer el mérito deportivo no significa desvalorizar a nadie; significa premiar el esfuerzo, el compromiso y la dedicación”.

Además, denunció la ausencia de reconocimientos individuales: no hubo valla menos vencida, ni goleadora del torneo, ni siquiera una medalla para cada jugadora. “Hablamos de niñas que recorren largos kilómetros, llegan cansadas, hacen sacrificios junto a sus familias y aun así nunca pierden las ganas de competir”.

Y el punto económico no se pasó por alto: “Mientras tanto, se cobra inscripción, planillas, entradas y estacionamiento. ¿Realmente no alcanza para una medalla, un trofeo más representativo o una premiación acorde al esfuerzo?”.

El cierre es un pedido directo a quienes organizan: “El fútbol infantil y femenino merece ser valorado. Las niñas no solo juegan por una copa; juegan por sus sueños, por la pasión que sienten y por la emoción de ser reconocidas por lo que dejan dentro de la cancha. Ojalá escuchen a las familias y comiencen a brindar el reconocimiento que nuestras jugadoras realmente se merecen”.

La carta pone sobre la mesa un problema que viene dando vueltas en el fútbol de base: se cobra como si fuera profesional, pero se premia como si no importara. Y en el medio, las pibas que entrenan toda la semana.