Juan Pablo Beacon: "Mientras siga la intervención, la Liga va a estar suspendida"

La Liga Sanluiseña de Fútbol continuará suspendida mientras San Luis FC continúe intervenido, no importan los plazos. Por lo cual, ningún club bajo la órbita de la Liga podrá jugar torneos de la Asociación del Fútbol Argentino", claro y contundente, así comenzó el diálogo entre Juan Pablo Beacon, asesor letrado del Consejo Federal, y El Diario de la República.

De esta manera, el Consejo Federal de AFA ratificó la sanción impuesta a la Liga, a menos que cese la intervención del Gobierno.

Y continuó: "Nosotros hemos escuchado muchas versiones en San Luis, como que rechazábamos los fundamentos esgrimidos por Personas Jurídicas o la misma Liga sobre la intervención. El Consejo Federal ni siquiera evaluó las causas de la intervención y si son válidas o no son válidas. Sabemos perfectamente que Personas Jurídicas tiene sus facultades y su competencia, pero eso no opta a la obligación que asume la Liga Sanluiseña cuando se afilia a AFA, que es de asegurar la no intervención de sus asuntos internos ni de sus miembros. Como eso sucedió acá, el origen del problema es la intervención, es decir, esto cesa cuando cesa la intervención del Gobierno. Si el Gobierno se va a tomar noventa días, que se tome noventa días, que sepa mientras tanto va a durar la suspensión".

Una cosa quedó más que clara, la única forma de destrabar la complicada situación del fútbol puntano es que el Gobierno de San Luis dé marcha atrás con la intervención: "Es así, porque lo dice el estatuto de AFA, lo dice el estatuto de FIFA y lo dice el reglamento general del Consejo Federal. Mientras la intervención del Gobierno de San Luis persista en el tiempo, no va a haber ninguna posibilidad de que cese la suspensión de la afiliación de la Liga. Hay que ser claros, es una suspensión de afiliación, no una desafiliación. Esto quiero dejarlo en claro porque son efectos absolutamente diferentes. De hecho, la desafiliación es una facultad y un resorte exclusivo que se puede resolver tras una asamblea de AFA".

Esta suspensión, ¿tiene algún plazo? "Sí, hasta que se normalice la situación, o sea, hasta el cese de la intervención del Gobierno en el club de la Liga. Esto puede durar varios meses, pero lógicamente si se extiende en el tiempo, puede llegar a una eventual desafiliación definitiva, ya que no se puede permitir una suspensión de afiliación indefinida. Nosotros tenemos el caso más reciente, la Liga Riojana de Fútbol, que estuvo casi un año con una sanción similar".

Esta medida, además de coartar la posibilidad del debut del San Luis Fútbol Club en la Primera División del fútbol femenino argentino, toca de lleno a los dos más grandes exponentes del fútbol provincial a nivel nacional: Juventud y Estudiantes, protagonistas del Torneo Federal A. Consultado Beacon sobre la situación deportiva de estos clubes, insistió: "En la medida que persista la suspensión de afiliación de la Liga Sanluiseña, los clubes no pueden disputar ningún torneo, ni la Copa Argentina, ni Federal A. Esto es parte de la misma cosa, o sea, la intervención".

Por estos días muchas fueron las especulaciones, incluso que el "Juve" y el "Verde" podrían mutar y cambiarse de liga, así como se cambia de medias, pero no. Así lo explicó Beacon: "Que un equipo cambie de Liga no es posible. En este momento no es posible. Reglamentariamente para que eso suceda tiene que haber una desafiliación definitiva de la Liga de San Luis. Si esto sucede en algún momento, quedaría vacante, por decirlo de alguna manera, la jurisdicción que le corresponde a San Luis capital. Entonces podría solicitar, por ejemplo, la jurisdicción a la liga villamercedina. Pero siempre hablando en potencial y en casos excepcionales, pero además no es un trámite que se realiza a la ligera, son procesos que requieren tiempo y estudio".

Con respecto a la intimidad de la reunión con dirigentes, padres y jugadoras de San Luis FC, y cómo se dio, Beacon detalló: "El consejo tomó conocimiento de una intervención administrativa efectuada por Personas Jurídicas de San Luis y queríamos conocer el fondo de la cuestión. Por eso nos reunimos con Cintia Ramírez, como dirigente del fútbol de San Luis, además charlamos con jugadoras y padres de la institución. Fue una reunión como la que podemos mantener con el presidente de la Liga de San Luis, el presidente de Juventud, Estudiantes o el presidente de la Liga de Villa Mercedes".