Caso Agostina: "No voy a descansar hasta que estén todo presos"

Gabriel Vega afirmó este martes que no va a descansar "hasta que estén todos presos" los responsables de la muerte de su hija Agostina, quien fue asesinada días atrás, y pidió "respeto" a los medios por las versiones surgidas.

"Lamentablemente, nos cruzamos con un hijo de p...., un enfermo, pero las vas a pagar", remarcó durante una rueda de prensa que esta brindando en un hotel de esta capital.

Los restos de la adolescente, de 14 años, fueron hallados el sábado pasado -luego de una semana de búsqueda- dentro de un balde de pintura en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba.

Gabriel Vega se enteró de la desaparición de su hija cuando se encontraba en Merlo, San Luis. Comentó en su momento que el padrino de Agostina le avisó que la estaban buscando. "Me agarró una crisis de nervios", recordó.