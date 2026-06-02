Fue a pasear al Cerro de la Cruz y le robaron la bicicleta

Un paseo al Cerro de la Cruz, en las sierras del ‘gran San Luis’ terminó en un robo, en un desagradable momento. Carlos contó que el domingo al mediodía dejó su bicicleta asegurada en el ingreso al sendero para ir a despejarse. Cuando volvió dos horas después, la bici ya no estaba.

Según testigos, dos hombres se la llevaron. La modalidad fue rápida: le retiraron el asiento para liberar el candado y se la cargaron en una moto 110 de color rojo.

La bicicleta robada es una SLP 10 Pro rodado 29, color verde flúor con cubiertas marrones, valuada en más de medio millón de pesos. Carlos ya hizo la denuncia y pide a quien tenga información que se comunique al 2664-587477.

“Espero que la difusión nos ayude a encontrarla”, expresó el damnificado, mientras busca recuperar una bici que usaba para salir a despejarse y terminó siendo botín en pleno Cerro de la Cruz.