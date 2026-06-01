Dolor por la muerte de Micaela Díaz Vallejos, la docente que había sido becada a España

La comunidad de Santa Rosa del Conlara y el ámbito académico provincial se encuentran sumidos en un profundo dolor tras conocerse, este lunes, el hallazgo sin vida de Micaela Díaz Vallejos.



La confirmación de su identidad generó una inmediata ola de conmoción entre vecinos, colegas y la comunidad universitaria, que rápidamente manifestaron su consternación ante la pérdida de una joven profesional con una destacada vocación y un futuro brillante.



Tras el hallazgo del cuerpo, que movilizó a las autoridades locales en las últimas horas, las expresiones de pesar no tardaron en replicarse. Entre ellas, la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de San Luis emitió un sentido comunicado oficial confirmando la identidad de la joven, quien se había egresado de dicha institución en el año 2022.



Duelo y dolor en la comunidad universitaria



Desde la alta casa de estudios manifestaron un "profundo dolor" y declararon de inmediato un periodo de duelo en su memoria. Micaela, además de ser graduada del Profesorado de Educación Especial, continuaba ligada activamente a la institución como estudiante de la Licenciatura.



"Mica transitó y transitaba por las aulas del Cuarto Bloque con una sonrisa inmensa que la caracterizaba", expresaron las autoridades de la FCH, el Departamento de Educación y la comisión de carrera en un texto que destaca su calidad humana. "Hoy despedimos a una colega y estudiante comprometida con los otros, con su formación y con la vida. Una estudiante que supo transmitir su huella y su mirada sobre la educación especial, la inclusión y el compromiso con la vulnerabilidad humana", remarcaron con pesar.



Una carrera brillante



La partida de la joven docente causa un impacto doblemente doloroso debido al gran presente profesional que atravesaba. En abril de este año, Micaela había sido noticia y orgullo para la región tras haber resultado seleccionada por la prestigiosa Fundación Carolina para realizar una especialización en la Universidad Complutense de Madrid, España.



Aquel reconocimiento, otorgado gracias a su impecable trayectoria, capacidad y tesón, ponía en valor su compromiso con la educación pública. En las últimas semanas, la docente se encontraba impulsando activamente una campaña solidaria para juntar los fondos necesarios que le permitieran costear su estadía en el viejo continente, un esfuerzo que toda la comunidad local acompañaba con entusiasmo, entendiendo que sus conocimientos regresarían para impactar positivamente en las aulas y en los niños de la zona.



El fallecimiento de Micaela dejas abiertas "cuantas luchas y sueños", tal como expresaron sus pares de la facultad, quienes hicieron llegar sus condolencias a familiares y amigos en este durísimo momento que enluta a toda la educación de la provincia.

