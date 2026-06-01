Encuentran muerta a una joven de 29 años en Santa Rosa del Conlara

La Policía de Santa Rosa, no encontró signos de violencia en la primera inspección ocular. Foto: El Corredor Noticias.

El trágico hallazgo de una joven de 29 años en el interior de su vivienda, ubicada en la avenida Padre Tavolaro al 2000, conmocionó a Santa Rosa del Conlara. El hecho se descubrió luego de que la madre de la víctima se presentara en la Comisaría Distrito 25° ante la imposibilidad de comunicarse con su hija.



Según relataron fuentes policiales, la madre de la joven había asistido previamente al domicilio. Al no obtener respuesta y percibir un fuerte olor similar al gas a través de una pequeña ventana, decidió acudir de inmediato a la sede policial para solicitar ayuda.



Con la autorización de la Fiscalía de turno, los efectivos ingresaron a la propiedad y se encontraron con el cuerpo de la mujer. En una primera inspección ocular, el panorama inicial pareció descartar un hecho delictivo violento: no se detectaron faltantes de valor en la vivienda, las aberturas no presentaban daños ni indicios de haber sido forzadas y la puerta de acceso principal se encontraba cerrada con llave desde el interior.



El lugar del hecho permanece completamente preservado por las fuerzas de seguridad a la espera del Médico Forense, quien llevará a cabo las pericias y la autopsia correspondientes para determinar con precisión científica las causas del fallecimiento.



En la causa intervienen activamente el fiscal de Instrucción N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Hugo Zalazar, junto a la fiscal adjunta, Dra. Andrea Aguilar. La investigación continúa en curso bajo un estricto hermetismo y se aguardan las precisiones de los informes oficiales en las próximas horas.



El Corredor Noticias/Redacción.