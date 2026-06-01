Encuentran muerta a una joven de 29 años en Santa Rosa del Conlara
El cuerpo estaba en una vivienda. Investigan las causas.
El trágico hallazgo de una joven de 29 años en el interior de su vivienda, ubicada en la avenida Padre Tavolaro al 2000, conmocionó a Santa Rosa del Conlara. El hecho se descubrió luego de que la madre de la víctima se presentara en la Comisaría Distrito 25° ante la imposibilidad de comunicarse con su hija.
Según relataron fuentes policiales, la madre de la joven había asistido previamente al domicilio. Al no obtener respuesta y percibir un fuerte olor similar al gas a través de una pequeña ventana, decidió acudir de inmediato a la sede policial para solicitar ayuda.
Con la autorización de la Fiscalía de turno, los efectivos ingresaron a la propiedad y se encontraron con el cuerpo de la mujer. En una primera inspección ocular, el panorama inicial pareció descartar un hecho delictivo violento: no se detectaron faltantes de valor en la vivienda, las aberturas no presentaban daños ni indicios de haber sido forzadas y la puerta de acceso principal se encontraba cerrada con llave desde el interior.
El lugar del hecho permanece completamente preservado por las fuerzas de seguridad a la espera del Médico Forense, quien llevará a cabo las pericias y la autopsia correspondientes para determinar con precisión científica las causas del fallecimiento.
En la causa intervienen activamente el fiscal de Instrucción N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Hugo Zalazar, junto a la fiscal adjunta, Dra. Andrea Aguilar. La investigación continúa en curso bajo un estricto hermetismo y se aguardan las precisiones de los informes oficiales en las próximas horas.
El Corredor Noticias/Redacción.
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