ChangoMâs vuelve atrás el precio de más de 200 productos a valores de 2025

Buenos Aires, junio de 2026.- ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar lanzaron “Precios hoy, del 2025”, una iniciativa que busca facilitar el acceso a más de 200 productos a valores referenciales del año 2025, contribuyendo así a generar un ahorro tangible en las compras de todos los días.

Durante todo junio, vuelven los precios del pasado como una alternativa en la estrategia de ahorro de los clientes que eligen ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar. Entre las categorías alcanzadas, se encuentra una amplia gama de productos de primera necesidad en categorías de almacén, perfumería, limpieza, frescos, bebidas, así como también artículos de tecnología y pequeño electro.

Ante a la puesta en marcha de esta nueva propuesta, Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina (ChangoMâs) sostuvo que “frente a un contexto complejo para el consumo, redoblamos nuestro compromiso con iniciativas que revaloricen el poder adquisitivo de las familias en todo el país. Este programa (a diferencia de otras iniciativas existentes en el mercado que solo contienen aumentos futuros), vuelve el precio atrás como parte de un compromiso por acompañar a los consumidores con propuestas de impacto real en su economía cotidiana”.

“Precios hoy, del 2025” aplica tanto para compras en las tiendas físicas ChangoMâs como así también para las compras digitales realizadas en www.MasOnline.com.ar.

ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar asumen el compromiso, a lo largo y ancho de todo el país, de desarrollar estrategias que ayuden a conectar con cada uno de los clientes y sus necesidades, desde una experiencia de compra cercana, personalizada, atractiva y sostenible en el tiempo.