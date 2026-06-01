Los recuerdos, el esfuerzo y la risa de la palabra suben otra vez a escena

Como si a los organizadores del Festival Internacional “La palabra en escena” les hiciera falta demostrar el crecimiento que el magnifico encuentro tuvo a lo largo de 12 años, en la edición que comienza el jueves 4 de junio se superaron una vez más y armaron una grilla de primerísimo nivel, como pocas veces el teatro independiente de la provincia se animó.

Durante 17 días visitarán la provincia más de 250 artistas componentes de 17 compañías que harán más de 50 actividades. Inglaterra, España, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Mendoza son algunos de los orígenes de los animadores de un festival que promete mucho.

Como una respuesta a los tiempos difíciles que vive el heroico hecho de ser gestor cultural, Daiana Calabrese, directora del grupo Revenir y cara visible de la organización, decidió que en la edición 2026 el humor ser el elemento que atraviese el festival. “Cuando las cosas peor están, nosotros proponemos reírnos. No nos van ganar”, desafió la actriz, incansable luchadora del teatro.

La trabajadora reconoció que tantas horas de acción le llevó mucho trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo porque los apoyos son pocos, aunque suficientes. Además de las UNSL y algunos sponsors privados, el Festival de la Palabra en escena tiene este año el acompañamiento del Ministerio de Cultura de España, de la embajada de Inglaterra y del Instituto Nacional del Teatro, que lo consideró el encuentro “más importante del año a nivel regional”.

Gracias a estar más de una década en actividad, el festival consiguió uno de sus objetivos originales: captar nuevos públicos y formarlos en la visión teatral. En ese trayecto, el encuentro tuvo espectadores de muchas escuelas de San Luis pero también de Mendoza, San Juan y Córdoba que planifican sus viajes a la provincia para pasear y de paso ver una buena obra.

La inauguración será el jueves en el hall del Centro Cultural de la UNSL con la primera gran reunión artística, que incluye una muestra plástica que tendrá obras de 30 creadores de la provincia, perfomance teatrales de danza y flamenco y un show con dos murgas de San Luis “La traigan puertas” y “Elen Jambre”, que contará con la coordinación del mago Leo Funes.

A partir de allí se sucederán obras locales, nacionales e internacionales, con funciones para escuelas y otras para el público general a precios muy convenientes, de 5 mil pesos cada una y algunas promociones especiales. Otra razón para no perderse un encuentro único.

La grilla completa es la siguiente:



JUEVES 4 DE JUNIO

Gran apertura en el Centro Cultural UNSL

19hs Muestra de Artes Visuales: La Palabra

19:15hs Ensamble Corporal: La Poética del movimiento

20:30hs Alto Conjuro Murguero

-La Traigan Puertas

-El Enjam bre

-Leo Magia

Auditorio Mauricio López.

VIERNES 5

20:30hs Aguapalabra, de Luis Vilchez, en la Casa de la Cultura (Villa Mercedes)

Urquiza 33, Villa Mercedes

SABADO 6

21:30hs "Ciertas Petunias" presenta “Simposio”, de Buenos Aires

DOMINGO 7

21:30: Noche de Mujeres en Escena, con Ciertas Petunias, Flaviola Perroni y

Bárbara Lucia Martínez en All right.

MARTES 9

11:30: Knot, de la compañía Niccky and JD, de Gran Bretaña. Sala Hugo del Carril

MIÉRCOLES 10

15:30: Knot, de la compañía Niccky and JD, de Gran Bretaña. Sala Hugo del Carril

JUEVES 11

11:30: Knot, de la compañía Niccky and JD, de Gran Bretaña. Sala Hugo del Carril

20:30hs La Marea, coro de la ULP en el Auditorio Mauricio Lopez

VIERNES 12

21:30hs: Murga "La Buena Moza" presenta 25 son mejores

SABADO 13

21:30: Actuar para Nadie, de Córdoba

DOMINGO 14:

21:30: Corazón idiota, de Malena Vieytes, de Córdoba. All right

MARTES 16:

10:45 y 15:30: La mona Simona, de la compañía “La Sonrisa del Lagarto”, de España.

Lugar: Auditorio Mauricio López

MIÉRCOLES 17:

10:45: La mona Simona, de la compañía “La Sonrisa del Lagarto”, de España.

Lugar: Auditorio Mauricio López

LUNES 15

20:30: “Operación Rosario”, desde Rosario

SABADO 20

21:30: El Ingles, de Guillermo Troncoso.