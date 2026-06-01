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Un festival imperdible

Los recuerdos, el esfuerzo y la risa de la palabra suben otra vez a escena

La décima segunda edición de un festival de teatro pone centro en el humor y en la música y arma la grilla más fuerte de toda su rica historia. La programación completa. 

Por redacción
| Hace 13 horas

Como si a los organizadores del Festival Internacional “La palabra en escena” les hiciera falta demostrar el crecimiento que el magnifico encuentro tuvo a lo largo de 12 años, en la edición  que comienza el jueves 4 de junio se superaron una vez más y armaron una grilla de primerísimo nivel, como pocas veces el teatro independiente de la provincia se animó.

 

 

Durante 17 días visitarán la provincia más de 250 artistas componentes de 17 compañías que harán más de 50 actividades. Inglaterra, España, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Mendoza son algunos de los orígenes de los animadores de un festival que promete mucho.

 

 

Como una respuesta a los tiempos difíciles que vive el heroico hecho de ser gestor cultural, Daiana Calabrese, directora del grupo Revenir y cara visible de la organización, decidió que en la edición 2026 el humor ser el elemento que atraviese el festival. “Cuando las cosas peor están, nosotros proponemos reírnos. No nos van ganar”, desafió la actriz, incansable luchadora del teatro.

 

 

La trabajadora reconoció que tantas horas de acción le llevó mucho trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo porque los apoyos son pocos, aunque suficientes. Además de las UNSL y algunos sponsors privados, el Festival de la Palabra en escena tiene este año el acompañamiento del Ministerio de Cultura de España, de la embajada de Inglaterra y del Instituto Nacional del Teatro, que lo consideró el encuentro “más importante del año a nivel regional”.

 

 

Gracias a estar más de una década en actividad, el festival consiguió uno de sus objetivos originales: captar nuevos públicos y formarlos en la visión teatral. En ese trayecto, el encuentro tuvo espectadores de muchas escuelas de San Luis pero también de Mendoza, San Juan y Córdoba que planifican sus viajes a la provincia para pasear y de paso ver una buena obra.

 

 

La inauguración será el jueves en el hall del Centro Cultural de la UNSL con la primera gran reunión artística, que incluye una muestra plástica que tendrá obras de 30 creadores de la provincia, perfomance teatrales de danza y flamenco y un show con dos murgas de San Luis “La traigan puertas” y “Elen Jambre”, que contará con la coordinación del mago Leo Funes.

 

 

A partir de allí se sucederán obras locales, nacionales e internacionales, con funciones para escuelas y otras para el público general a precios muy convenientes, de 5 mil pesos cada una y algunas promociones especiales. Otra razón para no perderse un encuentro único.

 

 

 

La grilla completa es la siguiente:

 


JUEVES 4 DE JUNIO

 

Gran apertura en el Centro Cultural UNSL

 

19hs Muestra de Artes Visuales: La Palabra

 

19:15hs Ensamble Corporal: La Poética del movimiento

 

20:30hs Alto Conjuro Murguero 

 

-La Traigan Puertas

 

-El Enjam bre

 

-Leo Magia

 

Auditorio Mauricio López.

 

 

 

VIERNES 5

 

20:30hs Aguapalabra, de Luis Vilchez, en la Casa de la Cultura (Villa Mercedes)

 

Urquiza 33, Villa Mercedes

 

 

SABADO 6

 

21:30hs  "Ciertas Petunias" presenta “Simposio”, de Buenos Aires

 

 

DOMINGO 7

 

 

21:30: Noche de Mujeres en Escena, con Ciertas Petunias, Flaviola Perroni y  

 

Bárbara Lucia Martínez en All right.

 

 

MARTES 9

 

 

11:30: Knot, de la compañía Niccky and JD, de Gran Bretaña. Sala Hugo del Carril

 

 

 

MIÉRCOLES 10

 

15:30: Knot, de la compañía Niccky and JD, de Gran Bretaña. Sala Hugo del Carril

 

 

 

JUEVES 11

 

11:30: Knot, de la compañía Niccky and JD, de Gran Bretaña. Sala Hugo del Carril

 

 

20:30hs La Marea, coro de la ULP en el Auditorio Mauricio Lopez

 

 

 

VIERNES 12

 

21:30hs: Murga "La Buena Moza" presenta 25 son mejores

 

 

 

SABADO 13

 

21:30: Actuar para Nadie, de Córdoba

 

 

DOMINGO 14:

 

21:30: Corazón idiota, de Malena Vieytes, de Córdoba. All right

 

 

 

MARTES 16:

 

10:45 y 15:30: La mona Simona, de la compañía “La Sonrisa del Lagarto”, de España.

 

Lugar: Auditorio Mauricio López

 

 

MIÉRCOLES 17:

 

10:45: La mona Simona, de la compañía “La Sonrisa del Lagarto”, de España.

 

Lugar: Auditorio Mauricio López

 

 

 

LUNES 15

 

20:30: “Operación Rosario”, desde Rosario

 

 

 

SABADO 20

 

21:30: El Ingles, de Guillermo Troncoso.

 

 

 

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