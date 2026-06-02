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Campaña solidaria

Pide ayuda desesperada para costear los estudios médicos de su hija

La mamá de la pequeña, diagnosticada con parálisis cerebral, contó que la obra social no los ampara. Necesitan recaudar más de $1.500.000.

Por redacción
| Hace 1 hora
Beatriz Macarena Vergara pide ayuda para juntar fondos de cara a la salud de su hija.

Beatriz Macarena Vergara hizo público un desesperado pedido de solidaridad. Su hija fue diagnosticada recientemente con parálisis cerebral y la responsabilidad total de su cuidado y sostén económico recae únicamente sobre ella. Tras haber agotado instancias previas como rifas y haber tocado "mil puertas" sin obtener respuestas, la situación se volvió insostenible para la familia, cuya vida se puso "cuesta arriba" desde marzo.

 


"Detrás de cada turno hay horas de angustia, cansancio físico y emocional, noches sin dormir y una carga económica que se volvió imposible de sostener", relató la mujer en un crudo testimonio que compartió con El Diario

 


A la par de los tratamientos vigentes, actualmente se encuentran a la espera de un turno en el Hospital de Pediatría Garrahan, en Buenos Aires, para profundizar la atención de la pequeña.

 


La urgencia se agudizó debido a la falta de cobertura médica. Según denunció la familia, la obra social no los ampara, ya que no les habilitan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ni les gestionan la derivación a un centro de alta complejidad. 

 


Ante este escenario desolador, necesitan recaudar de manera urgente más de $1.500.000 para poder costear tres estudios médicos cruciales que definirán si es necesario incrementar las terapias.

 


Para colaborar con la causa y ayudar a que la niña acceda a una mejor calidad de vida, se dispusieron dos cuentas virtuales para recibir donaciones de cualquier monto:

 


Lemon Cash: ALIAS: INCENDIOSARGPA
Banco Nación: ALIAS: AVE.GRUPO.MEDIO
 

 

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