Colecta para ayudar a Vanesa, una mujer de 41 años diagnosticada con ELA

Vanesa Andreotti necesita de la ayuda de todos; yayn.rinaldi es el alias para colaborar. Foto: gentileza.

Vanesa Andreotti, una mujer de 41 años, fue diagnosticada hace un año y medio con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva que afecta los movimientos voluntarios del cuerpo.



Ante el avance de la patología, su familia y allegados han lanzado una campaña solidaria bajo el lema "Gracias por no soltarme" con el objetivo de mejorar su calidad de vida.



Guillermo, pareja de Vanesa, detalló en diálogo con El Diario el impacto de la enfermedad en el día a día: "Mi señora tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica, hace un año y medio diagnosticada. Se trata de una enfermedad neurológica que afecta movimientos voluntarios del cuerpo. Afecta a los músculos, se pierde capacidad de mover manos, pies, capacidad de hablar, comer y hasta respirar, eso va progresivamente, a medida que avanza".



Actualmente, ella se encuentra bajo un tratamiento que incluye rehabilitaciones neurológicas, fonoaudiólogos y neumonólogos, además de recibir medicación específica para ralentizar el avance de la enfermedad.

Todos podemos ayudar a Vanesa. Foto: gentileza.



La prioridad absoluta en este momento es conseguir una silla de ruedas postural y reclinable acorde a su cuadro. Una silla común la hace sentarse encorvada, le causa dolor y le dificulta la respiración. En cambio, el equipamiento requerido le permitirá descansar mejor, apoyar la cabeza y el cuello de forma segura, y evitar llagas.



"Lo que estaríamos necesitando ahora es la silla de ruedas, mis compañeros de trabajo están haciendo una colecta y también hacemos una rifa. Una silla postural necesita, es acorde a su patología. Tiene que tener apoya cabeza, apoya pie, silla eléctrica para que se pueda movilizar, que le permita reclinar o levantar las piernas", explicó Guillermo. Los costos de este tipo de herramientas son elevados: "Ronda 3 millones y medio, 5 millones".



Además de la silla, los fondos recaudados tendrán otros dos destinos fundamentales. Por un lado, prepararse para la asistencia domiciliaria ante la llegada del invierno. Por el otro, garantizar la continuidad de sus medicamentos costosos. Aunque la consiguen a través de servicio social, los lapsos administrativos de renovación suelen dejar a Vanesa desprotegida temporalmente.



"La caja de medicamento dura un mes, la dan por 3 meses. Luego hay que renovar y en ese lapso administrativo hay demoras y ella se queda sin el medicamento. Entonces, antes de que se venza el pedido, la idea es comprar esa medicación para que cuando la necesite esté cubierta. Es un proceso administrativo la demora, no es que no nos quieran dar la medicación... pero con esta plata queremos aprovechar para cubrir el lapso sin medicamento", aclaró su pareja.



Para colaborar con la causa, la comunidad puede realizar transferencias de cualquier monto al alias yayn.rinaldi, a nombre de Alexander Yayn Rinaldi, una ayuda que para la familia representa la posibilidad de que Vanesa mantenga su independencia el mayor tiempo posible y se mueva con dignidad.



Profundamente conmovido por la respuesta de la comunidad, Guillermo concluyó con un mensaje de gratitud: "Quiero agradecer enormemente a la gente que ha colaborado, la buena voluntad y predisposición de tanta gente. Hemos recibido mucha ayuda, muy rápido. Muy agradecido junto a mi familia".