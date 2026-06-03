Psicodelia, blues y jugos en una noche espirituosa

Tras sus giras por México y España, “Los espíritus” inician una de sus actividades preferidas: viajar por el país. “Somos fanáticos de Argentina, nos encanta recorrer este lugar que tanto queremos”, sostuvo Miguel Mactas, uno de los guitarristas del grupo de rock, blues y psicodelia que el jueves 4 de junio recalará en San Luis.

El recital en Comuna marcará el regreso al país del conjunto y el reinicio de la gira que seguirá por Mendoza, San Juan y Rosario, el fin de semana que viene. En paralelo a los viajes, la banda sigue metida en el estudio para darle forma a su octavo disco, del que ya se conocen tres temas que subieron a las plataformas.

Mactas sotuvo que la nueva recorrida tiene paradas en toda la discografía y que aprovecharon para incluir en la lista canciones que hacía mucho que no tocaban debido a que casi siempre sus presentaciones son para presentar un disco nuevo. En ese sentido dijo que en San Luis puede haber alguno de los temas recientes y hasta un inédito.

“Por lo general armamos la lista un rato antes de salir a tocar”, sostuvo el guitarrista, quien recordó que el público puntano siempre trató bien a la agrupación como sucede, en rigor, en todas las provincias.

Ese cariño es retribuido por “Los espíritus” que tienen una filosofía “futbolera” a la hora de tocar en vivo. “Para nosotros, son todas finales y damos el máximo en el escenario. Es la manera de retribuir el esfuerzo que hace la gente por pagar una entrada e ir a vernos”, agregó Miguel.