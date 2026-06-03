Marcha del 3J: el grito de "Ni Una Menos" se sintió fuerte en San Luis

Cientos de personas se movilizaron en las calles. Foto: El Diario.

Mujeres, disidencias, instituciones, sindicatos, docentes e incontables personas autoconvocadas se congregaron en las inmediaciones del Correo Argentino, en San Luis, para generar conciencia frente al flagelo de la violencia machista.



Allí, las palabras iniciales estuvieron a cargo de los Jubilados Autoconvocados, quienes se reúnen cada miércoles en reclamo por una mejor situación. Esta vez, unieron luchas y concientizaron sobre la temática del 3J.

La concentración inició en las inmediaciones del Correo Argentino. Foto: El Diario.



"Es violento lo que pasa. Faltan medicamentos, el sufrimiento de América Latina, el sufrimiento de Palestina. Hoy sufrimos como mujeres, sufrimos por Agostina Vega, por la violencia de un Estado ausente, de los medios de comunicación, de la violencia de un sistema machista. Por eso estamos todas y todos juntos. Basta de este sistema patriarcal que daña constantemente. Basta de violencia a las mujeres, niñas, jóvenes, viejas, las muertas por femicidios. Es importante que lo digamos, no es cuestión de clases", remarcaron con dolor.

Los carteles gritaron decenas de verdades. Foto: El Diario.



Luego la marcha dio inicio. Partió desde la intersección de Junín y San Martín, siguió hasta Rivadavia, donde tomaron con sentido a la peatonal. Al pasar por la Iglesia Catedral, se entonaron cánticos a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, y se realizó una intervención artística que buscó visibilizar el terrible presente de violencia.

Con creatividad, reflejaron el drama social actual. Foto: El Diario.



Los carteles, las pancartas y los bombos fueron el reflejo social de una comunidad indignada. "¡Paren de matarnos! En lo que va del 2026, en Argentina se registró un femicidio cada 32 horas", manifestaron.

Las mujeres exigieron justicia y repudiaron el sistema patriarcal. Foto: El Diario



Durante la jornada, se repudió firmemente el desmantelamiento de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de San Luis bajo la gestión del gobernador Claudio Poggi, la eliminación del formulario virtual de denuncias por violencia de género del Poder Judicial y la presentación del proyecto de la senadora Carolina Losada (UCR) sobre falsas denuncias de género.

La marcha pasó por la Peatonal. Foto: El Diario.



"Exigimos políticas públicas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista. El Estado es responsable. Ni Una Menos: vivas, libres y desendeudadas nos queremos", apuntaron desde organizaciones como Mala Junta, Lohana Berkins CN, Mumalá, ATE Género y Diversidad, Adulteces Puntanxs Trans y la Colectiva Transfeminista Aguafiestas.

La bronca colectiva se manifestó en las calles. Foto: El Diario.



Más adelante, siguieron el paso por la peatonal hacia el Poder Judicial, donde tuvo lugar otra intervención artística que conmovió hasta las lágrimas por la profundidad de su mensaje, mientras una enorme bandera de Palestina circundó la calle, marcando una lucha transversal que abraza diversas causas globales.

Hubo amplia convocatoria. Foto: El Diario.



La movilización continuó su rumbo hacia el centro de la ciudad, uniendo pasos y voluntades en un recorrido que no solo ocupó las calles, sino que reavivó la llama de una lucha colectiva indomable: un recordatorio de que mientras la injusticia persista, la memoria y el reclamo seguirán marchando firmes, sembrando la esperanza de un futuro donde la vida de ninguna mujer vuelva a ser arrebatada.

