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Revelador informe

A 11 años de ni una menos: 3.205 muertes y la misma historia, el agresor estaba adentro

En Argentina hubo un femicidio cada 31 horas desde 2015. El 85% de los asesinos eran parejas o exparejas y el 63% mató dentro de la vivienda.

Por redacción
| Hace 3 horas

A 11 años del primer “Ni Una Menos”, los números siguen golpeando. El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, junto a la UNDELTA, registró 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026.

 

La frecuencia es brutal: un femicidio cada 31 horas. Y, el perfil del agresor no cambia: el 85% eran parejas o exparejas de las víctimas.

 

El lugar del crimen tampoco sorprende: el 63% de los asesinatos ocurrieron en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida con el agresor.

 

 

 

El informe expone la falla del sistema de protección. Solo el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas y apenas el 10% contaba con medidas judiciales de protección al momento del crimen.

 

Del total de casos, 3.144 fueron femicidios directos o vinculados, 46 transfemicidios o travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 ya se contabilizan 99 víctimas fatales.

 

Once años después de que las calles dijeran “Ni Una Menos”, la mayoría de las muertes siguen ocurriendo a manos de quien decía amar, dentro de la casa, y con un Estado que llega tarde o no llega.

 

 

 

 

 

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