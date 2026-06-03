A 11 años de ni una menos: 3.205 muertes y la misma historia, el agresor estaba adentro

A 11 años del primer “Ni Una Menos”, los números siguen golpeando. El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, junto a la UNDELTA, registró 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026.

La frecuencia es brutal: un femicidio cada 31 horas. Y, el perfil del agresor no cambia: el 85% eran parejas o exparejas de las víctimas.

El lugar del crimen tampoco sorprende: el 63% de los asesinatos ocurrieron en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida con el agresor.

El informe expone la falla del sistema de protección. Solo el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas y apenas el 10% contaba con medidas judiciales de protección al momento del crimen.

Del total de casos, 3.144 fueron femicidios directos o vinculados, 46 transfemicidios o travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 ya se contabilizan 99 víctimas fatales.

Once años después de que las calles dijeran “Ni Una Menos”, la mayoría de las muertes siguen ocurriendo a manos de quien decía amar, dentro de la casa, y con un Estado que llega tarde o no llega.