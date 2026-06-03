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En el sur de San Luis

Asaltaron a una pareja, la golpearon y le robaron una moto

El ataque fue en la ruta 19 en las inmediaciones del Tiro Federal. El varón quedó lesionado por golpes que sufrió en la cabeza. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Una pareja que se detuvo por unos momentos a descansar y hablar en el paseo lineal que está frente al Tiro Federal de San Luis, en la zona sur capitalina, fue parte de un violento asalto cometido por dos delincuentes armados, que huyeron en la motocicleta de 150 cc. en la que se movilizaban las víctimas.

 


El robo sucedió en las primeras horas del miércoles, y como consecuencia de los golpes que sufrió en la cabeza con una piedra, el joven quedó tendida e inconsciente sobre una vereda, donde le brindaron atención médica.

 

 


Según los datos que trascendieron y que publicó Voces Puntanas, la pareja manifestó que fueron sorprendidos por los malvivientes que aparecieron desde el Río San Luis. En primer lugar les tiraron piedras y cuando las víctimas intentaron escapar, la situación se agravó ya que los ladrones los amenazaron con armas de fuego. 

 


Tras quitarles la moto, los delincuentes huyeron hacia el barrio Pucará, ubicado a unos 100 metros del lugar del hecho, que también está a escasa distancia de la Comisaría 23.ª, donde la pareja hizo la denuncia de la pesadilla que sufrió.

 


Tanto la vocería de prensa del Ministerio de Seguridad como Relaciones Policiales de la Policía no emitieron ningún tipo de información sobre el nuevo hecho de inseguridad.

 

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