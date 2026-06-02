ATE exige recategorizaciones y denuncia ascensos "a dedo" en la Municipalidad

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó la tensión con la Municipalidad de San Luis al presentar un pedido urgente para exigir el cumplimiento estricto del Estatuto del Empleado Municipal.



Desde el sindicato denunciaron públicamente que los ascensos y recategorizaciones actuales se están manejando mediante listas arbitrarias y bajo criterios estrictamente políticos, beneficiando el favoritismo por encima de los derechos laborales.



El principal reclamo de la organización gremial se centra en la recategorización de todo el personal comunal y la efectivización de la promoción automática, un mecanismo que ya está contemplado en la normativa vigente.



"La promoción automática es un derecho, no un beneficio discrecional", enfatizaron desde ATE, remarcando que la comuna viene incumpliendo de forma sistemática con este derecho adquirido.



Asimismo, el pedido formal incluye la solicitud de condiciones de igualdad para la totalidad de las y los trabajadores, con una mención especial y prioritaria para aquellos empleados que se encuentran próximos a jubilarse.



La postura del sindicato es firme y sin rodeos: exigen respuestas inmediatas y soluciones concretas a las autoridades municipales. En caso de no obtener una réplica satisfactoria en el corto plazo, ATE ya anticipó que profundizará el conflicto mediante la implementación de medidas gremiales y diversas acciones de visibilización en la capital provincial.