ATE advirtió persecución en Terrazas del Portezuelo

La Policía siguió de cerca un reclamo pacífico. En las calles, la inseguridad no tiene límites. La paradoja oficial. Foto: ATE San Luis.

En una nueva jornada de protesta, integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis, se presentaron en Terrazas del Portezuelo para visibilizar la crisis salarial que afecta a los empleados públicos, pero se encontraron con un obstáculo impensado.



Según advirtieron desde el sindicato, la respuesta del gobernador Claudio Poggi no fue el diálogo, sino el despliegue de un desmedido operativo policial. Los efectivos de seguridad siguieron de cerca y de forma permanente la recorrida de los representantes gremiales mientras estos intentaban informar sobre la situación económica de los trabajadores en las sedes de los ministerios de Educación y Salud.

Los carteles mostraron la dura realidad provincial. Foto: ATE San Luis.



Desde la conducción de ATE expresaron su profundo rechazo a la medida, señalando la contradicción oficial de destinar recursos logísticos y humanos para vigilar una protesta legítima en lugar de invertirlos en recomponer el poder adquisitivo del sector.



"Reclamar no es un delito. Exigir un salario digno es un derecho", manifestaron con firmeza a través de un comunicado oficial.

El gremio dejó carteles en diferentes sectores, generando empatía con los trabajadores. Foto: ATE San Luis.



Asimismo, los referentes de los estatales advirtieron que las medidas de fuerza y las recorridas de visibilización continuarán en todas las dependencias públicas de la provincia, bajo la premisa de que sin sueldos que cubran la canasta básica no es posible garantizar servicios públicos de calidad.

