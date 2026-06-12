ATE realizó una pegada de afiches en reclamo de salarios dignos

Integrantes de la comisión directiva provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron una intensa pegada de afiches en diferentes sectores de la Municipalidad de San Luis. La medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por salarios dignos y exigir mejoras inmediatas en las condiciones laborales de los empleados públicos.

Los carteles hablan lo que el Municipio calla. Foto: ATE San Luis.



Fernando Gatica, secretario general de ATE, manifestó que, tras la colocación de los panfletos, directivos de algunas áreas ordenaron arrancar el material de las paredes. “Quiero que quede claro que aunque arranquen los afiches seguimos en reclamo, seguiremos visibilizando esta situación y llevando acciones gremiales adelante”, afirmó el referente sindical ante la respuesta oficial.

Los carteles se colocaron en distintos sectores. Foto: ATE San Luis.



La protesta se da en un contexto complejo para las y los trabajadores municipales de la capital, quienes aseguran atravesar una situación económica asfixiante. Según señalaron desde el gremio, la mayoría de los salarios se encuentran actualmente por debajo de la línea de pobreza, lo que dificulta cubrir la canasta básica familiar y genera un endeudamiento creciente en los hogares.

Los sueldos no alcanzan. Foto: ATE San Luis.



A la crisis salarial se suman denuncias por el estado de las condiciones de trabajo. Los empleados reclaman la falta de entrega de indumentaria laboral obligatoria, demoras y criterios discriminatorios en las recategorizaciones, y un clima de persecución y amenazas hacia quienes deciden manifestarse. Desde ATE San Luis concluyeron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas: “La organización y la lucha son el camino para defender nuestros derechos”.

