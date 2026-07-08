ATE rechazó el aumento de Poggi: "No alcanza con un 20% pagado en cuotas"

La seccional puntana de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su firme rechazo al reciente incremento salarial anunciado por el gobernador Claudio Poggi, calificándolo como totalmente insuficiente para afrontar la crisis económica actual.



Desde el sindicato argumentaron que la propuesta de un 20% otorgado de manera escalonada no cubre las necesidades básicas urgentes y licúa los ingresos frente al proceso inflacionario.



A través de un comunicado, los representantes gremiales advirtieron sobre el severo impacto que atraviesan los empleados públicos: "Desde diciembre de 2023, las y los trabajadores estatales de la Provincia de San Luis hemos perdido más del 100% del poder adquisitivo frente a la inflación".



En ese sentido, puntualizaron que mientras los sueldos continúan congelados o con subas mínimas, indicadores alarmantes como la línea de pobreza —fijada en $1.498.741— y la de indigencia —en $681.246— reflejan de forma clara el deterioro de la calidad de vida de las familias puntanas.



Para ATE, el esquema de cuotas no logra revertir el terreno perdido durante el último año y medio, provocando como consecuencia directa un aumento generalizado del endeudamiento, la pobreza y el hambre.



La entidad remarcó que esta dramática realidad golpea de manera transversal no solo a los empleados de la administración central, sino también a los trabajadores municipales y a los beneficiarios del Plan de Inclusión.



Por último, el gremio ratificó que mantendrá las acciones de reclamo e interpeló directamente al Ejecutivo provincial: "Exigimos una verdadera recomposición salarial, que recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 y garantice salarios acordes al costo de vida".

