Los restos de los festejos en la plaza Pringles

La alegría por los festejos del triunfo de la Selección Nacional movilizó a los puntanos a celebrar en la calles y como siempre, la Plaza Pringles fue el epicentro de los abrazos y las banderas argentinas flameando entre las sonrisas.

Pero el día después dejó en evidencia una vez más la poca capacidad de reacción de la Municipalidad de San Luis y los restos de las celebraciones quedaron tiradas en el piso a la vista de todos los que pasaron por la esquina de Pringles y Rivadavia.

En realidad, todo el paseo céntrico, kilómetro 0 de la provincia, quedó durante varias horas con los restos de la celebración por el pase de la Selección a Cuartos de Final de la Copa del Mundo.