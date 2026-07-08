Los restos de los festejos en la plaza Pringles
La celebración por el triunfo de la selección mostró una vez más la inacción municipal. Varias horas después de la desconcentración, la plaza tenía los restos de la reunión.
La alegría por los festejos del triunfo de la Selección Nacional movilizó a los puntanos a celebrar en la calles y como siempre, la Plaza Pringles fue el epicentro de los abrazos y las banderas argentinas flameando entre las sonrisas.
Pero el día después dejó en evidencia una vez más la poca capacidad de reacción de la Municipalidad de San Luis y los restos de las celebraciones quedaron tiradas en el piso a la vista de todos los que pasaron por la esquina de Pringles y Rivadavia.
En realidad, todo el paseo céntrico, kilómetro 0 de la provincia, quedó durante varias horas con los restos de la celebración por el pase de la Selección a Cuartos de Final de la Copa del Mundo.
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