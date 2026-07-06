La pesadilla de una jubilada: le cobran casi $2 millones de agua y tiene el medidor roto

Feliza Dominguez, jubilada y vecina de la ciudad de San Luis, denunció públicamente que la Municipalidad de San Luis le reclama casi $2 millones por el servicio de agua potable, con boletas que llegaron a $350.000 mensuales. Asegura que el medidor está roto y que no consumió esos volúmenes.

“Yo no puedo pagar algo que no he consumido. Que no tiene sentido. Yo me he enfermado de los nervios, estoy enferma de los nervios”, relató. Domínguez que cobra la mínima de $280.000 “porque me descuentan los años de la moratoria” y sostiene que le corresponde por ley el descuento del 100% para jubilados, como ya le aplicaron en Rentas.

Según contó, hace cuatro meses que peregrina por dependencias municipales. “Empecé por la primera rotonda (Vía del Peregrino), me mandaron a la Chacabuco, fui al Puente Blanco, a SERBA y ya no sé dónde ir. Me tienen ‘como maleta de loco’, fui a las oficinas de la calle San Martín a la oficina del intendente” a quien le envió una carta, pero asegura que nunca llegó a sus manos: “Me atienden la secretaria o la gente que tiene él” y la carta, aparentemente, nunca llega a destino.

Feliza también se tomó el trabajo de ir a Defensa del Consumidor y habló con Cecilia Hissa, que es la hermana del intendente. “Me dijo, no te hagas problemas…. Y, hoy (por el lunes) voy a ver qué solución me tenía y resulta que me hace atender con la secretaria que me dice que ya estaba solucionado el problema”, explicó. Sin embargo, al volver a las oficinas municipales le reiteraron que debe pagar, que no hay otra salida.

Dominguez apuntó directamente contra Francisco Escudero, el funcionario a cargo de los inspectores que controlan los medidores de agua corriente en los barrios de San Luis, “Él quiere que yo sí o sí pague. Cómo voy a pagar si no me habían dicho nada que yo he tenido beneficio”. Afirmó que es una casa donde viven tres personas y hay un saloncito en la esquina es imposible ese consumo: “Jamás puedo gastar casi 1 millón y pico de agua”.

Sobre el estado del medidor, aseguró: “El medidor está roto y por supuesto que va a medir miles de litros. Yo no tengo ninguna pérdida de nada. Le dije al inspector yo te cierro las dos llaves de paso y dice, no tiene nada que ver”.

Relató que pasó de pagar $21.400 y $26.000 a recibir boletas de $150.000, $250.000 y $350.000. “Ahora me quieren cobrar casi 2 millones de pesos de agua en total”.

“Yo no sabía que había un plan para los jubilados que cobran la mínima. Cobrando la mínima me hacen el descuento de 100 × 100. Yo ya me he cansado de ir”, sostuvo. Pidió que le apliquen el beneficio y le permitan cambiar el medidor “para que empecemos a pagar normalmente el agua”.

“Ojalá que encuentre una solución porque yo me estoy volviendo loca”, cerró.