Villa del Carmen: suspendieron el almuerzo del aniversario por falta de fondos

El intendente Matías Raboni difundió un extenso comunicado a la comunidad en el que describió la crítica situación financiera del municipio del Departamento Chacabuco y anunció la cancelación del tradicional almuerzo popular por el aniversario del pueblo, previsto para el 16 de julio. También anticipó una serie de ajustes en gastos y personal.

"Es una situación angustiante en donde se vive el día a día, no sabiendo si el mes que viene vamos a poder pagar todos los gastos que tenemos", expresó Raboni. Señaló que la recaudación cayó, todo aumentó y "las coparticipaciones se quedaron muy pero muy atrás".

El jefe comunal detalló que el almuerzo popular implica una inversión superior a los $25.000.000 y desglosó los costos: bandas de música $4.500.000, sonido $1.390.000, alquileres de mesas, sillas y calefacción $3.800.000, bebida $4.000.000, asadores y ayudantes $2.000.000, carne entre $3.400.000 y $5.100.000, 50 mozos $1.500.000, empanadas y torta $3.000.000, entre otros.

"Viendo que estos gastos no podrán ser afrontados y que no podemos comprometer las finanzas de este municipio, especialmente los sueldos, quiero ser prudente y cancelar el almuerzo popular", afirmó. Agregó que a la fecha "se vendió solo una entrada" y se devolverá el dinero.

Raboni remarcó que "el dinero que ingresa a la provincia tiene subidas y bajadas muy pronunciadas y los que padecen son los municipios". Dijo que llegó "el momento de cortar o recortar los gastos" para no poner en riesgo el pago de sueldos, luz pública y otras necesidades.

Sobre los salarios municipales, indicó que el incremento fue uno de sus principales objetivos e incluyó bonos de $150.000 a $300.000, pero reconoció que "no son suficientes para vivir dignamente hoy en día". Apuntó que muchos empleados trabajan en doble turno para subsistir.

El intendente sostuvo que las inversiones municipales fueron "masivas" para regular el mantenimiento del pueblo: terminal, viviendas, oficinas e instituciones. Destacó al club como una de las instituciones que más inversión necesitó "para que la juventud lo necesite y desvíe conductas perjudiciales". Sin embargo, admitió que "actualmente se debe a comercios y personas que realizan trabajos sumamente necesarios" en Villa del Carmen y la región. "No podemos gastar en cuestiones innecesarias cuando hay deudas pendientes que pagar", subrayó.

El 16 de julio se mantendrán los actos religiosos y protocolares: misa a las 10:00, procesión a las 11:00, desfile cívico militar a las 11:30, agasajo a la Virgen a las 13:30 y copetín con corte de torta a las 14:30, con ballets.

Entre los ajustes anunciados para julio, y hasta que mejore la situación, figuran:

1. Reducción de horas extras.

2. Suspensión de actividades deportivas municipales durante el receso estudiantil.

3. Reducción de personal "en lugares que ya hay personal suficiente" y de personas con otro ingreso de gobierno o de instituciones con subsidios.

4. Reducción de eventos culturales de calendario que "no están en primera necesidad".

"Todos estos ajustes se realizarán este mes de Julio y seguirán hasta que la situación financiera nacional, provincial y municipal mejoren", cerró Raboni.