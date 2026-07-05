Dos docentes puntanas están entre las seis finalistas de un prestigioso concurso

El verdadero año de la Educación en la provincia no parece estar en los ámbitos oficiales sino en el trabajo de dos docentes puntanas que siguen en carrera en el concurso Docentes que inspiran, organizado por la fundación Zurich y el diario Clarín.

Elina Leonhart y Romina Ortiz son las dos reconocidas maestras puntanas que quedaron entre las seis finalistas. Hace un mes, la organización encabezada por la Fundación Zurich había seleccionado a 24 trabajadores de la educación de entre más de 2.500 postulantes.

San Luis es la única provincia que consiguió dos docentes entre los seis finalistas, lo que demuestra el interés de los trabajadores de la provincia por mejorar la calidad educativa. Además de Leonhart y Ortiz quedaron en la selección final Juana Roxana Acosta, de Misiones, la mendocina Ivana Morelatto, el salteño Juan Pedro Vega Cruz y el tucumano Víctor Daniel Zanotta.

Ortiz da clases en el Centro Educativo Causay y convirtió su clase de Estadística en un laboratorio de investigación. Le dicta enseñanzas a chicos de 16 años sin los viejos gráficos y con historias clínicas con IA que, por ejemplo, pueden detectar patologías cardíacas en radiografías.

“Inspirar es transmitirles compromiso, responsabilidad y valores sociales a los alumnos. Hacerles saber que es posible construir un mundo mejor si confiamos el uno en el otro”, dijo la docente en un video realizado por el concurso.

Elina, por su parte, trabaja en la escuela Senador Bertín de El Trapiche y recorre todos los días 45 kilómetros para llegar a su clase. Profesora de Geografía, la intención de la docente fue transformar el “no se puede” en un proyecto de vida y demostrar que vivir en el campo es un motor de innovación.





Es la autora del proyecto Raíces 2030”, basado en la economía circular y en el que sus alumnos combinan saberes ancestrales con herramientas del siglo XXI y convierten el vellón de oveja, el cuero local y telas recicladas en productos de diseño sustentable con valor comercial.