  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 04 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 04 de Julio de 2026

EN VIVO

Peligro en la ruta

Un motociclista chocó contra un jabalí en Leandro N. Alem y resultó herido

Un hombre de 41 años debió ser derivado al Hospital Central de San Luis tras colisionar con el animal durante la madrugada de este sábado.

Por redacción
| Hace 1 hora
El damnificado circulaba en una motocicleta Keller 110 cc.

Un grave siniestro vial se registró este sábado,alrededor de las 5:30 de la madrugada, en el kilómetro 14 de la ruta nacional 146, a la altura de Leandro N. Alem. Según informaron la Subcomisaría 3° y la Comisaría Distrito 35°, un hombre de 41 años oriundo de Mendoza se vio involucrado en el hecho.

 

 

La moto en cuestión. 

 


El damnificado circulaba en una motocicleta Keller 110 cc en sentido norte a sur cuando impactó contra un jabalí que cruzaba la calzada. Como consecuencia del choque, el conductor sufrió diversas lesiones y recibió asistencia médica inmediata del sistema de salud pública provincial, siendo trasladado inicialmente al hospital de Luján y luego derivado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis para una atención de mayor complejidad.

 


Por su parte, el animal silvestre murió en el lugar del accidente. En el marco de las diligencias de rigor dispuestas por la justicia, la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo