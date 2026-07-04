Un motociclista chocó contra un jabalí en Leandro N. Alem y resultó herido

Un grave siniestro vial se registró este sábado,alrededor de las 5:30 de la madrugada, en el kilómetro 14 de la ruta nacional 146, a la altura de Leandro N. Alem. Según informaron la Subcomisaría 3° y la Comisaría Distrito 35°, un hombre de 41 años oriundo de Mendoza se vio involucrado en el hecho.

La moto en cuestión.



El damnificado circulaba en una motocicleta Keller 110 cc en sentido norte a sur cuando impactó contra un jabalí que cruzaba la calzada. Como consecuencia del choque, el conductor sufrió diversas lesiones y recibió asistencia médica inmediata del sistema de salud pública provincial, siendo trasladado inicialmente al hospital de Luján y luego derivado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis para una atención de mayor complejidad.



Por su parte, el animal silvestre murió en el lugar del accidente. En el marco de las diligencias de rigor dispuestas por la justicia, la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.

