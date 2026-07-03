En la justicia se ventilan las andanzas del “Chanchito Picarón”

Pese a los perjuicios económicos y el mal momento que le hizo pasar a dos mujeres de 90 y 72 años mediante engaños, un hombre apodado “El Chanchito Picarón” y que se hacía pasar por electricista, recuperó la libertad mientras continúa la investigación por los delitos de hurto simple y estafa. En ambos hechos acumuló más de 7 millones de pesos.

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formalizada la investigación penal preparatoria contra Marcelo Andrés Rodríguez, imputado por dos hechos ocurridos en mayo de este año.

Falso electricista

En la audiencia que se llevó a cabo este viernes a la mañana, la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, explicó que ambos hechos fueron acumulados en una misma investigación y sostuvo que el imputado empleó un modus operandi similar en ambos casos: se presentaba como electricista o como una persona conocida de las víctimas, las convencía de que existía un desperfecto en la instalación eléctrica de sus viviendas y, aprovechándose de la distracción generada, sustraía dinero en efectivo.

Primer engaño

El primer hecho, la fiscal relató que ocurrió el 15 de mayo, cuando una mujer de 90 años sufrió problemas con el suministro eléctrico en su vivienda. Según la teoría del caso, Rodríguez se acercó al domicilio, le manifestó que la conocía por haber realizado trabajos anteriormente y le ofreció reparar la instalación.

Una vez dentro de la casa, habría provocado intencionalmente un principio de incendio en una llave de luz con un encendedor para simular una falla eléctrica. Mientras la víctima salía y entraba del inmueble siguiendo sus indicaciones, el imputado habría sustraído $50.000 y luego abandonó el lugar con el pretexto de comprar repuestos, sin regresar.

Romagnoli indicó que la imputación se sustenta, entre otros elementos, en la denuncia de la damnificada, registros de cámaras de seguridad privadas que captaron la secuencia completa, entrevistas testimoniales, informes del sistema de monitoreo, un allanamiento en el domicilio del imputado y el secuestro de las prendas de vestir que habría utilizado ese día.

Por este episodio, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente el delito de hurto simple.

Segundo engaño

En relación con el segundo hecho, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que ocurrió el 21 de mayo, cuando Rodríguez interceptó a una mujer de 72 años en inmediaciones de un supermercado.

“Escasos días después del primer hecho, aproximadamente a las 13 horas, el imputado a la señora en un supermercado, en cercanías al domicilio de la ciudadana, que es el barrio AMPPyA. La intercepta y allí le manifiesta que en su vivienda se estaba incendiando una llave térmica que él conocía a su esposo, conocía a sus hijos y se presenta como el señor Salinas”, narró la fiscal.

Una vez allí, convenció a la víctima de que era necesario cambiar la instalación eléctrica y le solicitó dinero para comprar materiales. La mujer le entregó $400.000 y, según la Fiscalía, mientras ambos se encontraban en una habitación, el imputado aprovechó un momento de distracción para apoderarse además de otros $6.600.000 correspondientes a los ahorros familiares. Luego se retiró con la excusa de adquirir los repuestos, sin regresar.

La investigación permitió identificar al sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y tareas realizadas por el Departamento de Investigaciones. Asimismo, durante un allanamiento fueron secuestradas las prendas de vestir utilizadas el día del hecho, una bicicleta y un teléfono celular. También se estableció que el vehículo que habría utilizado para trasladarse fue vendido pocos días después del hecho.

Por este segundo episodio, la Fiscalía le imputó provisoriamente los delitos de estafa en concurso real con hurto simple.

Al momento de solicitar las medidas de coerción, la fiscal pidió que el imputado firme el libro de control del 1 al 10 de cada mes durante cuatro meses y que se le prohíba salir del territorio provincial por el plazo de 120 días. Rodríguez, oriundo de Beazley, se abstuvo de declarar.

Resolución de Banó

Luego de escuchar a las partes, la jueza Banó consideró que la imputación reunía los requisitos previstos por el Código Procesal Penal y resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria contra Marcelo Rodríguez por los delitos de hurto simple y de estafa en concurso real con hurto simple, en perjuicio de dos damnificadas.

Asimismo, hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas: ordenó que el imputado firme mensualmente en la Comisaría de Beazley durante cuatro meses y dispuso la prohibición de salir de la provincia por el término de 120 días, mientras avanza la investigación.