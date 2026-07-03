Uno de los pueblos más lindos, cubierto de blanco

Durante dos días, La Carolina recibió un fenómeno que cada tanto lo visita y deja postales bellìsimas que justifican el mote de uno de los pueblos más lindos del mundo: la nieve.

Todo se transformó con un blanco que no tiene fin y que regaló momentos perfectos para las fotos.

El punto en contra es que las 8 del viernes se hizo un corte preventivo de tránsito, en la ruta N° 9, en el tramo comprendido entre Rio Grande-La Carolina, debido a la niebla y la nevada en la región.