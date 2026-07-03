En pleno invierno, falla el suministro de gas en el norte de la ciudad

Las cientos de familias que residen en los barrios AMEP, 500 Viviendas Norte y Viviendas Productivas, entre otras barriadas de la ciudad de San Luis, sufren en medio del riguroso invierno la carencia total o, en otros casos, la disminución del servicio de gas.

La situación se conoció a través de los mensajes que circulan en las redes y por los reclamos que hicieron. La respuesta que recibieron hasta ahora es llamativa: "La deficiencia es consecuencia del mayor consumo".

"Sì, es cierto, hay mayor consumo por las bajas temperaturas pero en toda la ciudad. Entonces ¿por qué nos afecta solo a nosotros y a otros no?", preguntó una de las vecinas.

El problema llegó a numerosas casas. 'Los que tienen gas lo reciben con baja presión, no la suficiente y los otros directamente nada", sintetizó una mujer ante la preocupación de no contar con el vital servicio para cocinar, calefaccionarse y bañarse.