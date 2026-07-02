“El Caburé”: Bazla busca volver a tener influencia sobre los funcionarios

Ricardo André Bazla volverá este viernes a los tribunales de Villa Mercedes para intentar aliviar las medidas de coerción que pesan sobre él desde su imputación en la causa “El Caburé”. El Juzgado de Garantías fijó audiencia para las 10:00, luego de que su defensor solicitara la habilitación de día y hora ante la inminencia de la feria judicial.

El planteo fue presentado por el abogado Agustín Bautista Rivadera al amparo del artículo 208 del Código Procesal Penal. En el escrito solicita "aclarar y morigerar algunos puntos de las medidas de coerción" dispuestas el 25 de marzo.

Aunque el pedido no detalla públicamente cuáles son esos puntos, fuentes judiciales indicaron que uno de los principales objetivos es eliminar la prohibición de mantener contacto con funcionarios públicos. También trascendió que la defensa pretende dejar sin efecto la restricción para salir de la provincia.

La resolución judicial que hizo lugar al pedido no modifica ninguna medida. Simplemente convoca a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes y resolver si corresponde mantener, flexibilizar o dejar sin efecto las restricciones.

La audiencia abre un interrogante político. Bazla fue secretario de Ética Pública y Control de Gestión del gabinete del gobernador Claudio Poggi y mantenía relación con distintos funcionarios del Ejecutivo. Si la Justicia levanta la prohibición de contacto, volverá a estar habilitado para comunicarse con integrantes de la administración provincial mientras la investigación continúa.

La pregunta inevitable es cuál es el interés concreto detrás de ese pedido. La defensa sostiene que las restricciones deben ser revisadas porque ya habrían cumplido su finalidad cautelar. Las querellas, en cambio, entienden que permitir nuevamente esos contactos podría afectar el normal desarrollo de una causa que todavía se encuentra en etapa de investigación.

El viernes, el juez deberá resolver si las condiciones que justificaron aquellas restricciones hace poco más de tres meses siguen vigentes o si corresponde comenzar a flexibilizarlas.