Jorge Fernández cruzó a Tromboto: “Nunca es tarde para enmendar errores”

El diputado nacional Jorge Omar "Gato" Fernández (PJ) le respondió este 2 de julio de 2026 al ministro secretario de Estado de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Tromboto, sobre los "Proyectos legislativos con estado parlamentario sobre modificaciones a la Ley 27.640 Marco Regulatorio de Biocombustibles".

En el escrito que le envió, el legislador compartió la "profunda preocupación por las PyMEs regionales productoras de biodiesel" y remarcó la necesidad de defender los intereses de la provincia. Sin embargo, hizo dos fuertes observaciones políticas.

Primero, recordó que el gobernador Claudio Poggi había dicho el 31/07/2025 que la elección a diputados nacionales "no tiene sentido... es una elección nacional... se pone a consideración Milei sí o Milei no". "Recibo con enorme beneplácito que, ahora, advierta la importancia que tiene para una provincia tener legisladores nacionales que defiendan y velen por sus intereses", escribió Fernández. Y agregó: "Nunca es tarde para enmendar errores".

Segundo, cuestionó que Poggi haya instado el 20/10/2025 a votar la lista de La Libertad Avanza que encabezaba Mónica Becerra. "El Presidente Milei dijo cómo pensaba gobernar y así lo hizo desde un primer momento", sostuvo. Enumeró el cierre de comercios y fábricas, la paralización de la obra pública, la pérdida de empleos, el ajuste a jubilados, el desfinanciamiento de universidades e INTA, INTI, CONICET, ANDIS, y que "se saca a San Luis del régimen de Zona Fría y mi gobernador no alza la voz para reclamar".

"Resulta difícil creer en la sinceridad de su desvelo e interés por el resguardo del trabajo y crecimiento de los puntanos", afirmó. Aun así, comprometió su posición "a favor de las fábricas y el empleo de San Luis".

“Gato” Fernández le propuso a Tromboto que convoque a los legisladores por los que "ustedes instaron a votar el año pasado" para que, junto al gobernador Poggi y todos los legisladores nacionales por San Luis, eleven un reclamo al presidente Javier Milei. El objetivo: que deseche la iniciativa sobre biocombustibles y vuelva a incluir a San Luis en el régimen de Zona Fría.

"Ofrezco y comprometo mi presencia en la audiencia que obtenga para esa ocasión", cerró el diputado del bloque Primero San Luis.