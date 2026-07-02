La instalación de una antena de telefonía, ‘la piedra de la discordia’ en La Punta

Vecinos que residen en el kilómetro 6 de la Autopista 25 de mayo quedaron muy molestos con miembros del Concejo Deliberante de La Punta por el rechazo del oficialismo a dos proyectos vinculados a la instalación de una antena de la empresa Claro. Los frentistas manifestaron su preocupación porque la estructura está a pocos metros de una vivienda.

Los concejales del Partido Justicialista, Martín Bastías Marino y Rocío Roldán, presentaron dos iniciativas. En el primer proyecto solicitaban al Departamento Ejecutivo que remita toda la documentación vinculada a la autorización de la obra para verificar si se cumplieron los requisitos legales y administrativos. En el segundo proponían suspender preventivamente la obra hasta que el Ejecutivo presentara esa documentación.

Al momento de la votación, ambos proyectos fueron rechazados “a ojos cerrados” por los concejales del oficialismo, lo que generó un fuerte malestar entre los vecinos presentes en el recinto.

El “manazo” en contra derivó en una discusión entre los vecinos y los concejales oficialistas, principalmente con Marcos Barzola y Clara Vinuesa, en tanto que la presidenta del Concejo Deliberante, Roxana Oros, ’ni lerda ni perezosa’ aprovechó para ocultarse en una de las oficinas.

Durante el tratamiento del segundo proyecto, el concejal Barzola explicó que votaba en contra para que el expediente pasara a comisión y señaló que eso le permitiría aprender también sobre el tema de las antenas.

Ante esa respuesta, Bastías sostuvo que los tiempos de los vecinos no pueden seguir demorándose y que quien tiene la obligación de brindar las respuestas y la documentación correspondiente es el Departamento Ejecutivo.

Desde el bloque justicialista cuestionaron que el rechazo a los proyectos postergue el acceso a la información solicitada por los vecinos y demore la posibilidad de conocer si la autorización de la antena fue otorgada cumpliendo con todos los requisitos establecidos.