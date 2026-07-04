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Tenía 75 años

Murió Ingrid Blumencweig, directora de Personas Mayores

La funcionaria tuvo una extensa trayectoria en la administración pública. Fue docente, periodista, diputada provincial e intendenta de La Carolina. Este año presentó su libro, "Con cáncer pero feliz".

Por redacción
| Hace 2 horas

Con especial interés, Ingrid Blumencweig había asumido en febrero la dirección de Personas Mayores, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano. Aunque la enfermedad que este sábado 4 de julio terminó por llevarla estaba avanzada, la mujer aceptó el compromiso para continuar una larga carrera en la función pública.

 

 

Ingrid, de 75 años, fue además diputada provincial en dos ocasiones y también por dos periodos intendenta de La Carolina, en ambos casos por el Partido Justicialista.

 

 

Periodista, escritora y mujer de charla amena, Blumencweig ejerció la docencia y cumplió funciones en el ministerio de Desarrollo Social de Nación.

 

 

Una de sus últimas apariciones públicas fue en abril de este año, cuando presentó su libro “Con  cáncer pero feliz”, en el que describió su lucha diaria contra la enfermedad.  “El cáncer llega sin pedir permiso, nos desarma, nos aburre; nos enfrenta a nosotros mismos, pero también abre puertas inesperadas”, dice uno de los fragmentos de su obra

 

 

Tras la presentación, a la que asistió el gobernador Claudio Poggi y otros funcionarios provinciales y se realizó en el hospital Ramón Carrillo, Ingrid contó que el libro intentaba retratar cómo afrontar la enfermedad y cómo prevenirla.

 

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