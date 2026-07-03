Los municipales de Concarán cobraron un bono extra de 200 mil pesos
El pago se hizo efectivo este viernes. También el intendente Marcelo Gil anunció la realización de una nueva obra.
Este viernes 3 se hizo efectivo el pago de un bono extraordinario de 200 mil pesos para los trabajadores municipales, como "reconocimiento al esfuerzo y compromiso de quienes día a día brindan servicios a todos los vecinos", destacaron las autoridades municipales encabezadas por el intendente Marcelo Gil.
Además, se informó que en los próximos días dará comienzo una obra muy esperada: el Paseo del Ferrocarril, "un nuevo espacio que recuperará un sector emblemático de nuestra historia para convertirlo en un lugar de encuentro, recreación y disfrute para las familias".
En la oportunidad, el jefe comunal y funcionarios agradecieron "a cada vecino e institución que acompañó con entusiasmo los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de nuestro pueblo. La masiva participación demuestra que, cuando trabajamos unidos, fortalecemos nuestra identidad y construimos una comunidad cada vez más grande".
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