  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Viernes 03 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Viernes 03 de Julio de 2026

EN VIVO

Ante la crisis

Los municipales de Concarán cobraron un bono extra de 200 mil pesos

El pago se hizo efectivo este viernes. También el intendente Marcelo Gil anunció la realización de una nueva obra.  

Por redacción
| Hace 2 horas

Este viernes 3 se hizo efectivo el pago de un bono extraordinario de 200 mil pesos para los trabajadores municipales, como "reconocimiento al esfuerzo y compromiso de quienes día a día brindan servicios a todos los vecinos", destacaron las autoridades municipales encabezadas por el intendente Marcelo Gil.

 


Además, se informó que en los próximos días dará comienzo una obra muy esperada: el Paseo del Ferrocarril, "un nuevo espacio que recuperará un sector emblemático de nuestra historia para convertirlo en un lugar de encuentro, recreación y disfrute para las familias".

 

 

En la oportunidad, el jefe comunal y funcionarios  agradecieron "a cada vecino e institución que acompañó con entusiasmo los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de nuestro pueblo. La masiva participación demuestra que, cuando trabajamos unidos, fortalecemos nuestra identidad y construimos una comunidad cada vez más grande".
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo