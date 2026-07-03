Los municipales de Concarán cobraron un bono extra de 200 mil pesos

Este viernes 3 se hizo efectivo el pago de un bono extraordinario de 200 mil pesos para los trabajadores municipales, como "reconocimiento al esfuerzo y compromiso de quienes día a día brindan servicios a todos los vecinos", destacaron las autoridades municipales encabezadas por el intendente Marcelo Gil.



Además, se informó que en los próximos días dará comienzo una obra muy esperada: el Paseo del Ferrocarril, "un nuevo espacio que recuperará un sector emblemático de nuestra historia para convertirlo en un lugar de encuentro, recreación y disfrute para las familias".

En la oportunidad, el jefe comunal y funcionarios agradecieron "a cada vecino e institución que acompañó con entusiasmo los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de nuestro pueblo. La masiva participación demuestra que, cuando trabajamos unidos, fortalecemos nuestra identidad y construimos una comunidad cada vez más grande".

