El Trapiche sigue su camino en el Mundialito de ciudades

El Trapiche sigue adelante en el Mundialito de ciudades, el concurso que organizó “Soñé que volaba”, el exitoso programa de streaming del canal Olga. La localidad puntana se clasificó para Cuartos de final al vencer en una muy ajustada votación a Choele Choel.

El certamen busca determinar la ciudad más linda del país y ya entró en su etapa de definiciones. En la emisión del viernes a la mañana la ciudad del circuito serrano se alzó hasta colocarse entre las 8 más votadas.

Gran parte del mérito de la elección es de Romina Bazán, la ideóloga del proyecto y la responsable de llevar adelante la candidatura trapichense. "Me enteré del concurso porque veo el programa todos los días y no dudé en inscribirlo. La primera vez quedamos seleccionados entre 2 mil postulantes", dijo la joven.

El Trapiche llegó hasta Octavos al imponerse a Rosario de la Frontera, en Salta, por el 77 por ciento de los votos y ahora obtuvo más votos que la localidad patagónica en una reñida competencia que terminó con el 52% de los sufragios para los puntanos y el 48 para la rionegrina, especialmente visitada en vacaciones de invierno.

Aunque todavía no se sabe cuándo será la próxima participación de El Trapiche en el ciclo, se sabe que tendrá que enfrentarse a La Fragua, una localidad de Santiago del Estero.