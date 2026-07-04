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Villa Mercedes

Dos menores demorados tras chocar un auto estacionado en su intento de fuga

Los jóvenes, de 15 y 17 años, circulaban en una moto sin luces e intentaron escapar de un control policial.

Por redacción
| Hace 2 horas
Tras la colisión, los adolescentes abandonaron la motocicleta e intentaron escapar a pie.

Durante la noche de este viernes 3, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron puestos al resguardo luego de intentar escapar de un control policial y protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Villa Mercedes.

 


El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), quienes en inmediaciones de las calles Miguel B. Pastor y San Martín advirtieron una motocicleta de 110 cc que circulaba con faltantes de plásticos, sin luces y con el escape adulterado.
Al intentar identificar a sus ocupantes, estos desobedecieron la orden de detenerse y huyeron por varias calles de la ciudad.

 


La persecución finalizó en la intersección de calles Miguel B. Pastor y General Paz, donde los menores perdieron el control del rodado e impactaron contra un automóvil Ford Ka que se encontraba estacionado, el cual sufrió daños materiales como consecuencia del impacto.

 


Tras la colisión, los adolescentes abandonaron la motocicleta e intentaron escapar a pie, aunque ambos fueron interceptados a pocas cuadras por el personal policial. Además, se constató que los involucrados no contaban con la documentación del rodado.

 


En el lugar intervino personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), quienes pusieron al resguardo a los dos adolescentes. La motocicleta, en tanto, fue secuestrada preventivamente.

 

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