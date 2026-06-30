Preocupación en Villa Mercedes por la falta de abordaje ante la salud mental

En un reciente caso, un abogado tuvo un episodio complejo. La situación puso en evidencia la urgencia de abordar la salud mental. Foto: Facebook Sol Martínez.

En los últimos días, la comunidad de Villa Mercedes fue testigo de una situación de extrema vulnerabilidad que involucró a un conocido abogado de la ciudad en plena vía pública. El profesional protagonizó un delicado episodio de salud mental al subirse a un monumento céntrico para proferir gritos y cánticos, un hecho que quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales.



Lejos de despertar una respuesta institucional inmediata, el caso generó una profunda indignación entre los vecinos, quienes advierten sobre una preocupante falta de contención y la ausencia total de un abordaje serio para problemáticas de esta índole.



La repercusión en la sociedad civil puso el foco en la necesidad de políticas públicas eficientes y en la urgencia de actuar con sensibilidad social. Sol Martínez, una reconocida usuaria de redes en la ciudad, reflejó el sentir de gran parte de la comunidad con una sentida publicación.



"Ayer estuve en la plaza cuando él estaba arriba del monumento gritando, poniendo en riesgo su vida. Y no es gracioso, es una persona que necesita ayuda, todo Villa Mercedes lo está viendo. ¿Nadie puede hacer nada? ¿Nadie puede ayudarlo? ¿Dónde están los responsables de cuidarlo? ¿Dónde están las autoridades competentes?", cuestionó, luego de relatar que poco antes había interactuado con él en el Poder Judicial, donde el profesional se mostró colaborativo.



El episodio deja al descubierto las falencias del sistema local para asistir crisis de salud mental en tiempo real, un tema de absoluta relevancia que continúa sin ser tratado de forma adecuada por los organismos oficiales.



La comunidad exige que se dejen de lado las indiferencias y las burlas en plataformas digitales, llamando a un compromiso colectivo e institucional que priorice el cuidado, el respeto y la empatía hacia un ser humano que claramente se encuentra en una situación de desamparo y peligro para su propia vida.

