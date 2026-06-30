UNViMe: procesaron al exrector David Rivarola por beneficiar a su hija en un concurso

La Justicia Federal de Villa Mercedes procesó formalmente al exrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, David Luciano Rivarola, junto a un grupo de excolaboradores por el presunto direccionamiento de un concurso público en beneficio de su hija.

El juez federal Juan Carlos Nacul consideró que existen pruebas suficientes para sostener que la convocatoria estatal fue modificada adrede para favorecer la contratación de Valentina Rivarola Miazzo.

El objeto de la causa es una contratación simulada ocurrida en 2023 en el marco del Proyecto de Asistencia Estratégica a MiPyMEs de la UNViMe, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La beneficiaria obtuvo un contrato de consultoría por un monto total de $916.666.

Según el dictamen, presentó una declaración jurada donde negaba el parentesco directo con la máxima autoridad universitaria. El juzgado constató que se alteraron los requisitos formales para apartar a otros postulantes objetivamente mejor calificados.

Cristóbal Ibáñez, abogado querellante, indicó que en esta causa se procesó a seis exfuncionarios de la UNViMe. Detalló los embargos dispuestos: David Rivarola con un embargo de $4.500.000, Graciela Balanza, ex vicerrectora, con $1.833.332, y Gastón Garialde, exsecretario general, también con $1.833.332. Los integrantes de la comisión evaluadora Jonathan Bosso, Eduardo Daniel Guerreiro y Claudia Grando fueron procesados por negocios incompatibles con la función pública por aparentar un concurso simulado que favoreció a la hija del exrector.

Valentina Rivarola Miazzo fue procesada como partícipe necesaria del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica, con un embargo de $4.500.000.

El juez dictó la falta de mérito para el exfuncionario Claudio Daniel Denna por considerar que todavía no existen elementos suficientes para procesarlo o sobreseerlo.

Ibáñez agregó que los exfuncionarios David Rivarola y Graciela Balanza tienen dos causas penales en trámite. Una es por no cumplir con los aportes jubilatorios de los empleados de la UNVIME y otra por daños informáticos sobre bienes de la universidad. Ambos serán llamados a indagatoria en los próximos días. La causa principal sigue su curso en los tribunales federales de Villa Mercedes.