¿Dónde está la ciudad de San Luis? Del esplendor al abandono total

Puesta en valor de plazas. Uno de los poquísimos logros de Hissa. La ciudad está hundida, sin obra pública, sin empleo, sin servicios de calidad y con una creciente inseguridad. Foto: ANSL.

Hubo un tiempo en que San Luis se erigía como un faro de progreso en la región. Una ciudad pujante, próspera y con la mirada clavada en el futuro. Es imposible transitarla hoy sin recordar hitos como la obra de la circunvalación, una arteria indispensable que no solo transformó el flujo vial, sino que inyectó empleo y dinamismo económico a la capital.



A eso se sumaba una gestión del día a día equilibrada, que es lo que más necesita el vecino: plazas limpias, luminarias en condiciones, dársenas pintadas y un sistema de recolección que mantenía la ciudad en parámetros óptimos. Si algo fallaba, la respuesta era inmediata.



Hoy, la realidad es diametralmente opuesta y la fisonomía urbana evidencia un deterioro flagrante. La limpieza pasó a ser una utopía. Barrios enteros exhiben bulevares tapados de residuos y el centro luce abandonado. El reflejo más triste de esta decadencia se vive en la emblemática Plaza Pringles: un espacio público que pasó de la vanguardia al descuido, hoy convertido en un mercado informal que expone la alarmante falta de empleo genuino.



La crisis no es solo estética, es estructural



Inseguridad y penumbras: Calles a oscuras se transformaron en verdaderas bocas de lobo. La falta de gestión, planificación y acción conjunta por parte del Municipio y la Provincia deja a los vecinos desamparados.



Calles intransitables: Los baches ya son cráteres. No hay pasajero de taxi o aplicaciones de viaje que no comparta el mismo calvario: el estado deplorable del pavimento que arruina los vehículos.



Parálisis de la obra pública: La gestión del intendente Gastón Hissa parece haberse reducido a pintar "algunas placitas". El reacondicionamiento de la Plaza Independencia se hizo a contrarreloj y por mero compromiso del acto del Día de la Bandera, tras mucho tiempo de abandono.



Ante la falta de visión macro, el oficialismo apela al marketing efectista, promocionando con bombos y platillos un espacio para mascotas en la plaza del Barrio AMEP (planteado como el primero de estas características). Sin embargo, detrás del cotillón no hay planificación real.



El desconcierto es tal que la gestión se enredó recientemente en el escándalo del desmantelamiento de una antena de telefonía que el propio Hissa había autorizado. Un disparate administrativo por donde se lo mire.



En el arco político local, espacios de las más variadas orientaciones ya no ocultan su preocupación y abren el debate: ¿estas impericias son fruto de la mediocridad de una gestión sin ideas, o forman parte de un plan consciente de desmantelamiento de la ciudad?



El tiempo dictará su veredicto. Por lo pronto, a la dolorosa pregunta de dónde quedó aquella capital modelo, la realidad responde con crudeza: hoy San Luis yace en el fondo de las estadísticas y de los peores guarismos nacionales.